Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic từ chức, chuẩn bị cho cuộc đua quan trọng

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic thông báo từ chức. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Hãng tin Reuters cho hay, quyết định từ chức của nhà lãnh đạo dân túy này được đưa ra 7 tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc, trong bối cảnh tại Serbia đang diễn ra chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 25/10 tới, đồng thời cho phép ông có thể được bổ nhiệm làm thủ tướng nếu đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông giành quyền thành lập chính phủ mới.

Phát biểu với những người ủng hộ tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Belgrade, ông Vucic nói: “Tôi đã phụng sự một cách trung thành, danh dự và trung thực trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống”, đồng thời khẳng định “cuộc chiến mới chỉ bắt đầu”.

Theo hiến pháp Serbia, Chủ tịch Quốc hội sắp mãn nhiệm Ana Brnabic sẽ đảm nhiệm vai trò quyền tổng thống cho đến khi tổng thống mới được bầu. Cuộc bầu cử tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày, với chiến dịch vận động bầu cử kéo dài từ 30 - 60 ngày.

Ông Vucic, người từng thông báo quyết định từ chức tổng thống trước đó, cho biết: “Đến cuối tháng 12... chúng ta sẽ có vòng bầu cử tổng thống đầu tiên”.

Cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào tháng tới là cuộc đối đầu giữa đảng SNS của ông Vucic cùng các đồng minh với “Sinh viên chiến thắng” - phong trào chống tham nhũng do sinh viên dẫn đầu và “Serbia châu Âu” - liên minh các đảng đối lập thân phương Tây.

Theo báo DW, ông Vucic, 56 tuổi, đã giữ vai trò nổi bật trên chính trường Serbia trong hơn một thập niên. Những người ủng hộ đánh giá cao ông về khả năng duy trì ổn định, thúc đẩy các dự án phát triển và thể hiện tinh thần yêu nước. Trong khi đó, các đối thủ cáo buộc chính quyền ngày càng có xu hướng tập trung quyền lực và liên quan tình trạng tham nhũng mang tính hệ thống.

Về đối ngoại, ông Vucic phải cân bằng giữa mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Serbia và quan hệ gần gũi với Nga.

Đầu tháng 9, ông Vucic kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn vào tháng 10, viện dẫn “những biến động lớn trên chính trường trong nước”. Những biến động này bắt nguồn từ vụ sập mái che tại một nhà ga đường sắt ở thành phố Novi Sad hồi tháng 11/2024, khiến 16 người thiệt mạng. Vụ việc đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn Serbia do sinh viên và phe đối lập dẫn đầu, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, minh bạch trong mua sắm công, chấm dứt tham nhũng mang tính hệ thống và tổ chức bầu cử quốc hội sớm.

Chính phủ của ông Vucic nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan, song một số quan chức, trong đó có hai bộ trưởng, đã bị bắt giữ hoặc từ chức sau thảm họa.

Cuộc bầu cử trước thời hạn sắp tới sẽ là phép thử quan trọng đối với vị thế chính trị của ông Vucic sau nhiều tháng chính trường Serbia chịu sức ép từ các cuộc biểu tình và yêu cầu thay đổi của phe đối lập.