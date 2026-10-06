Tổng thống Romania lần thứ 4 đề cử vị trí Thủ tướng

Tổng thống Romania Nicusor Dan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng thông tấn quốc gia Agerpres, Tổng thống Romania Nicusor Dan ngày 5/10 đã chỉ định Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao nước này, ông Luca Niculescu thành lập chính phủ mới.

Sau vòng tham vấn mới diễn ra tại Cung điện Cotroceni với các đảng phái và nhóm nghị sỹ trong quốc hội, Tổng thống Dan công bố quyết định bổ nhiệm trên.

Ông Luca Niculescu, sinh năm 1971, đảm nhiệm cương vị Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao từ năm 2022.

Đây là lần thứ 4 ông Dan đề cử vị trí Thủ tướng trong năm nay.

Trước đó, ông từng chỉ định Cố vấn Eugen Tomac, Chủ tịch Hội đồng hạt Brasov Adrian Vestea và nghị sỹ châu Âu thuộc phe tự do Siegfried Muresan.

Ông Tomac sau đó đã từ chức, trong khi Quốc hội Romania bác bỏ danh sách nội các do ông Vestea và ông Muresan đề xuất.

Giới quan sát nhận định việc chưa thể thành lập chính phủ mới có thể làm chậm tiến trình cải cách kinh tế và hành chính của Romania, đồng thời ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận các nguồn vốn từ quỹ phục hồi của Liên minh châu Âu./.