Tổng thống Reagan 'hồi sinh' B-1: Lý do Mỹ quyết định sản xuất lại oanh tạc cơ từng bị hủy?

Năm 1977, chương trình oanh tạc cơ chiến lược B-1A bị Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hủy bỏ sau khi 4 nguyên mẫu đã được chế tạo và thử nghiệm.

Tuy nhiên, quyết định này không đặt dấu chấm hết cho dòng máy bay có tốc độ tối đa Mach 2,2.

Khi Tổng thống Ronald Reagan lên nắm quyền, chương trình B-1 được khôi phục vào năm 1981.

Nhưng Washington không đơn giản đưa B-1A trở lại sản xuất. Kinh nghiệm từ những năm 1970 và yêu cầu đối phó với hệ thống phòng không Liên Xô khiến Mỹ thiết kế lại máy bay theo hướng ưu tiên khả năng sống sót khi xuyên thủng phòng không ở độ cao thấp.

Phiên bản mới được định danh là B-1B. Kết cấu máy bay được gia cường để cho phép mang tải trọng vũ khí lớn hơn.

Không quân Mỹ cho biết việc bổ sung kết cấu giúp B-1B tăng khả năng mang tải lên khoảng 74.000 pound so với thiết kế trước đó.

Hệ thống radar cũng được cải tiến, trong khi diện tích phản xạ radar được giảm khoảng 1 bậc độ lớn.

Một thay đổi đáng chú ý nằm ở cửa hút khí động cơ. Thiết kế mới giúp giảm các bề mặt có khả năng phản xạ sóng radar, qua đó hỗ trợ giảm khả năng bị phát hiện.

Đổi lại, B-1B không còn giữ được tốc độ Mach 2,2 của B-1A. Tốc độ tối đa giảm xuống khoảng Mach 1,2.

Đây là sự đánh đổi quan trọng trong triết lý thiết kế. B-1A được xây dựng quanh ý tưởng một oanh tạc cơ có tốc độ rất cao, nhưng B-1B hướng tới khả năng tiếp cận mục tiêu ở độ cao thấp, giảm dấu hiệu radar và mang theo lượng vũ khí lớn hơn.

Một tài liệu lịch sử của Không quân Mỹ cho biết B-1B được định hướng chủ yếu cho nhiệm vụ xuyên thủng phòng không ở tốc độ cận âm cao, thay vì khai thác tốc độ siêu âm tối đa.

Tháng 10/1984, chiếc B-1B đầu tiên hoàn thành chuyến bay. Chiếc đầu tiên được bàn giao cho Không quân Mỹ vào tháng 6/1985 và đạt khả năng tác chiến ban đầu vào tháng 10/1986.

Tổng cộng 100 chiếc B-1B được đặt hàng, toàn bộ số máy bay này được bàn giao vào ngày 2/5/1988.

Từ một chương trình từng bị khai tử, B-1 đã trở lại với một triết lý khác: không chạy đua bằng tốc độ tối đa, mà tìm cách sống sót tốt hơn, mang nhiều vũ khí hơn và phù hợp hơn với chiến trường phòng không ngày càng nguy hiểm.