Tổng thống Putin xác nhận sẵn sàng trở lại bàn đàm phán do Mỹ trung gian

Ngày 22/10, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Moscow đã sẵn sàng quay lại bàn đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Tuyên bố mang tính bước ngoặt này được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ đồng hồ giữa ông Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg ngày 21/10. ﻿Ảnh: X/EmbassyofRussia

Phía Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán ba bên ở cấp độ kỹ thuật có thể diễn ra từ ngày 10/11 trở đi tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Trực tiếp làm rõ quan điểm của Nga về nội dung đàm phán sắp tới, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Mục tiêu của các cuộc đàm phán này sẽ là đảm bảo an ninh cho cả Ukraine và Nga sau khi đạt được các thỏa thuận hòa bình ở phiên bản cuối cùng, chứ không phải kết quả của việc tạm dừng giao tranh trong một thời gian ngắn. Chúng tôi sẵn sàng khôi phục các tiếp xúc này để đạt được mục tiêu đó".

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết đại diện chính quyền Mỹ đã lưu ý rằng khi thảo luận về an ninh tương lai của Nga và Ukraine, các bên cần bàn rộng ra tới kiến trúc an ninh chung của toàn châu Âu.

Ông Putin tái khẳng định Nga không có ý định gây chiến với châu Âu và tin tưởng các quốc gia tại lục địa già cũng không muốn đụng độ với Moscow. Dù vậy, ông tuyên bố Nga vẫn sẽ hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trước đó, ba vòng đàm phán ba bên từng diễn ra tại Abu Dhabi và Geneva vào tháng 1 và tháng 2 nhưng dừng lại do Nga và Ukraine bất đồng sâu sắc về vấn đề lãnh thổ.

Hiện tại, bất chấp các nỗ lực ngoại giao đang có dấu hiệu tăng tốc, giao tranh trên thực địa vẫn diễn biến hết sức khốc liệt. Cả hai bên liên tục tiến hành các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm tiêu hao sinh lực và phá hủy hạ tầng của đối phương.