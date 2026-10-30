Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đáp trả nếu căng thẳng với châu Âu leo thang

Theo báo The Independent (Anh), phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi ở Moskva, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng đối phó với nguy cơ xung đột với châu Âu, song không mong muốn kịch bản này xảy ra.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moskva ủng hộ mọi nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ với các nước châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, sẽ không có bên nào giành được chiến thắng. Ông đồng thời khẳng định Nga sẽ đáp trả mọi thách thức và cho rằng các nước phương Tây chưa đạt được mục tiêu gây thất bại chiến lược cho Moskva.

Đề cập cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre trước đó, ông Putin đánh giá hai nhà lãnh đạo đã có quyết định đúng đắn khi chủ động trao đổi trực tiếp với Moskva. Cuộc điện đàm được cho là nhằm tìm cách tác động đến lập trường của Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine kéo dài.

Thủ tướng Støre cho biết hai nhà lãnh đạo Bắc Âu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine. Tuy nhiên, động thái tiếp xúc trực tiếp với Nga vấp phải những ý kiến chỉ trích từ một số lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, với lời kêu gọi các nước duy trì sự thống nhất trong vấn đề Ukraine.

Tổng thống Putin cũng đề cập tình hình tại Biển Baltic, khẳng định Nga không muốn hoạt động hàng hải tại khu vực này bị cản trở và sẽ có biện pháp đáp trả trước mọi thách thức.

Trong diễn biến liên quan, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xem xét sử dụng 175 tỷ bảng Anh tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Bà cho rằng Kiev đang đối mặt với khó khăn tài chính trong bối cảnh mùa Đông đến gần và nhu cầu hỗ trợ quốc phòng tiếp tục gia tăng.

Trước đó, Hà Lan cũng công bố khoản hỗ trợ quân sự trị giá 500 triệu euro dành cho Ukraine trong mùa Đông năm nay, bao gồm máy bay không người lái và các trang thiết bị phục vụ quốc phòng. Bên cạnh đó, Chính phủ Hà Lan cũng công bố khoản hỗ trợ phi quân sự trị giá 1,2 tỷ euro trong ba năm tới. Một phần nguồn vốn sẽ được sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào công cuộc tái thiết Ukraine.