Tổng thống Putin tin Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/10 đã nói với nhà báo Pavel Zarub rằng Nga và Ukraine đang tiến gần đến khả năng đạt được một thỏa thuận.

"Trên thực tế, người dân Nga và người dân Ukraine là cùng một dân tộc. Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận", ông Putin cho biết.

Khi được hỏi về cuộc đàm phán mới nhất với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, chủ nhân Điện Kremlin xác nhận rằng Moscow đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine. "Đúng vậy, chúng tôi đã nhất trí về việc nối lại các cuộc tham vấn ba bên", ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance ngày 22/10 tiết lộ rằng đặc phái viên Witkoff đã bày tỏ sự lạc quan sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. "Tôi nghĩ Steve đã tái khởi động tiến trình đàm phán. Ông ấy cảm thấy lạc quan sau khi đã trao đổi với cả giới lãnh đạo Nga và Ukraine trong vài ngày qua", ông Vance cho hay.

Cùng ngày 22/10, các phóng viên tại Nhà Trắng đề nghị Tổng thống Donald Trump bình luận về tuyên bố của ông Zelensky rằng các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine chứng tỏ Moscow không muốn hòa bình.

"Tôi không đồng tình với nhận định đó. Chúng ta sẽ xem mọi việc diễn biến ra sao. Chuyện tương tự đã xảy ra nhiều lần rồi", ông Trump trả lời.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Nga phóng 21 tên lửa vào Kiev trong ngày 21/10, khẳng định động thái này là bằng chứng cho thấy Nga "không hề thay đổi" sau các cuộc đàm phán với Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột cần được tiếp tục, nhưng sẽ không có hiệu quả nếu phương Tây không gây đủ sức ép lên Moscow.