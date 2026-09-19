Tổng thống Putin tiết lộ điều khiến vũ khí Nga được đánh giá cao

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), phát biểu tại lễ trao giải thưởng nhà nước cho những cá nhân có thành tích nổi bật trong ngành công nghiệp quốc phòng, ông Putin nhấn mạnh Nga đang phát triển nhiều loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại, trong đó có những sản phẩm mang tính độc đáo.

“Những loại vũ khí và trang thiết bị hiện đại, phần lớn mang tính độc đáo, đang được chế tạo và xứng đáng được coi là những sản phẩm đáng tin cậy, hiệu quả hàng đầu không chỉ ở nước ta mà trên thế giới”, ông Putin nói.

Theo Tổng thống Nga, nước này đang giữ vị trí vững chắc trong nhóm các quốc gia dẫn đầu thị trường vũ khí toàn cầu.

Ông Putin cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các lực lượng vũ trang cũng như toàn bộ cơ quan thực thi pháp luật trong nước.

“Ngành công nghiệp quốc phòng không chỉ cung cấp vũ khí, trang thiết bị cho tiền tuyến mà còn đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của các lực lượng vũ trang và toàn bộ cơ quan thực thi pháp luật”, ông nói.

Việc cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho lực lượng Nga tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt cũng được duy trì liên tục, theo ông Putin.

Đáng chú ý, sản lượng thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã tăng nhiều lần kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Thiết bị bay không người lái được cung cấp liên tục cho các lực lượng. Tùy từng chủng loại, sản lượng đã tăng nhiều lần, trong đó có những loại tăng tới 10 lần”, ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga cũng hé lộ các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đã tăng đáng kể sản lượng kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.

Cùng với đó, danh mục đơn hàng xuất khẩu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã vượt 70 tỷ USD.

“Danh mục đơn hàng xuất khẩu (vũ khí) cũng đang tăng lên. Đến nay, con số này đã vượt 70 tỷ USD”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cũng yêu cầu tiếp tục củng cố chủ quyền công nghệ và năng lực sản xuất của Nga, đồng thời duy trì những xu hướng tích cực trong ngành công nghiệp quốc phòng.

“Điều quan trọng là phát huy tất cả những xu hướng tích cực trong ngành công nghiệp quốc phòng, bảo đảm hoạt động ổn định, tạo nền tảng mới và củng cố chủ quyền công nghệ, sản xuất của Nga. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành tất cả những nhiệm vụ này”, ông nói.