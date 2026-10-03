Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận Center-2026 giữa căng thẳng liên quan Kaliningrad

Trong chuyến thị sát ngày 2/10, Tổng thống Putin đã kiểm tra nhiều loại vũ khí và trang thiết bị quân sự, trong đó có các thiết bị bay không người lái (UAV) Geran sử dụng động cơ phản lực mới.

Phát biểu tại thao trường Chebarkulsky, Tổng thống Putin cho biết mục tiêu trọng tâm của cuộc tập trận Center-2026 và cuộc diễn tập Interaction-2026 của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) là huấn luyện các cơ quan chỉ huy và lực lượng vũ trang ứng phó với các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài.

Theo ông Putin, các nội dung diễn tập được triển khai trên cơ sở tính đến những kinh nghiệm thu được từ hoạt động quân sự đặc biệt của Nga. Hơn 47.000 quân nhân tham gia các hoạt động diễn tập tại 11 thao trường và trên Biển Caspi, trong đó có việc thử nghiệm thực tế các loại vũ khí và trang thiết bị mới.

Tổng thống Putin cho biết những kết quả và kinh nghiệm thu được từ cuộc tập trận sẽ được sử dụng để nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài đối với an ninh của Nga.

Cuộc tập trận Center-2026 bắt đầu từ ngày 28/9 và kéo dài đến ngày 3/10, với sự tham gia của lực lượng Nga cùng quân nhân từ 7 quốc gia khác. Riêng tại thao trường Chebarkulsky, hơn 6.000 quân nhân Nga và nước ngoài, cùng lực lượng phản ứng nhanh tập thể của CSTO, tham gia các nội dung diễn tập.

Tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến thị sát có Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov cùng một số quan chức quân sự cấp cao của Nga.

Chuyến thị sát diễn ra một ngày sau khi Nga cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng Moskva sẽ không do dự sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad nếu bất kỳ thành viên nào của liên minh quân sự này tìm cách cắt đứt vùng lãnh thổ biệt lập của Nga ở khu vực Baltic với phần lãnh thổ còn lại của nước này.

Kaliningrad nằm tách biệt với phần lãnh thổ chính của Nga, giáp Ba Lan và Litva, hai quốc gia thành viên NATO. Vấn đề an ninh tại khu vực này từ lâu là một trong những điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa Nga và NATO.