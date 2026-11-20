Theo Reuters, phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea và mức độ đáp trả sẽ nghiêm trọng hơn những thiệt hại mà phía Ukraine gây ra.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết trước đó ông đã đề nghị Hội đồng An ninh Nga nghiên cứu khả năng đạt thỏa thuận với Ukraine về việc tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hoạt động trên biển.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, sau những diễn biến mới tại cầu Crimea, Moskva không còn xem xét khả năng đạt được thỏa thuận này.

Tổng thống Putin đồng thời khẳng định cầu Crimea là công trình phục vụ mục đích dân sự, không được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự, đạn dược hoặc các sản phẩm dầu mỏ. Theo Tổng thống Nga, phần cầu đường bộ bị hư hại nghiêm trọng, trong khi tuyến đường sắt đã được khôi phục.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ukraine tiến hành ba đợt tấn công nhằm vào cầu Crimea trong vòng một tuần. Hôm 19/11, quân đội Ukraine xác nhận đã sử dụng tên lửa Neptune để tấn công tuyến đường sắt trên cầu, khiến hoạt động vận tải tạm thời bị gián đoạn.

Cầu Crimea bị sập một nhịp phía cầu đường bộ sau cuộc tấn công của Ukraine hôm 17/11. Ảnh: Telegram

Cuộc tấn công hôm 17/11 khiến một nhịp cầu đường bộ dài khoảng 227 m bị sập, kết cấu bị hư hại nghiêm trọng.

Trong khi đó, phía Ukraine cho rằng cây cầu đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của quân đội Nga, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm đáp trả những đợt tập kích của Moskva vào cơ sở hạ tầng Ukraine.

Về công tác khắc phục hậu quả, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin cho biết nhà chức trách cần khoảng một tuần để đánh giá đầy đủ mức độ hư hại và xác định thời gian sửa chữa. Một số đoạn cầu có thể được đưa vào sử dụng trở lại trong vòng một đến hai tháng.

Trong thời gian này, chính quyền Crimea thông báo triển khai tuyến phà kết nối bán đảo với phần lãnh thổ Nga từ ngày 20/11, đồng thời khẳng định nguồn cung lương thực, thuốc men và nhiên liệu vẫn được duy trì.

Cầu Crimea dài khoảng 19 km, bắc qua eo biển Kerch, được khánh thành năm 2018. Đây là tuyến kết nối giao thông quan trọng giữa Nga và bán đảo Crimea, có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận tải đường bộ và đường sắt trong khu vực.