Tổng thống Putin phát tín hiệu mới về đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine

Tổng thống Putin nói với đặc phái viên Witkoff rằng Moskva về nguyên tắc sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên vào giữa tháng 11. Ảnh minh họa: AA/TTXVN

Theo đài RT, ngày 21/10, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moskva sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine nhằm thảo luận về những dàn xếp an ninh sau khi xung đột kết thúc.

Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Cung điện Constantine ở thành phố St. Petersburg ngày 21/10. Ông Jared Kushner cũng tham gia cuộc trao đổi qua video do không thể tới Nga vì lý do sức khỏe.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin nói với ông Witkoff rằng Moskva về nguyên tắc sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên vào giữa tháng 11. Nội dung trọng tâm dự kiến là xây dựng một hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine trong giai đoạn hậu xung đột.

Ông Ushakov cho biết ông Witkoff nhận định Tổng thống Trump sẽ hoan nghênh đề xuất này. Hiện tại, thông tin chi tiết về cuộc trao đổi chưa được công bố đầy đủ.

Thông tin về khả năng nối lại đàm phán ba bên được đưa ra trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine. Theo Reuters, nếu được triển khai, vòng đàm phán dự kiến vào tháng 11 sẽ là cuộc gặp ba bên đầu tiên kể từ tháng 2/2026.

Trước cuộc gặp tại St. Petersburg, ngày 20/10, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đại diện châu Âu tại Oslo, Na Uy. Các bên trao đổi về những nội dung có thể đưa vào khuôn khổ thỏa thuận hòa bình, trong đó có bảo đảm an ninh cho Ukraine, phục hồi kinh tế, phòng không và bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng. Ông Zelensky cho biết các đề xuất do Ukraine và đối tác châu Âu xây dựng có thể mở đường cho cuộc gặp ba bên ở cấp cao hơn để giải quyết những vấn đề cần quyết định chính trị.

Đề xuất nối lại đàm phán ba bên không chỉ xuất phát từ phía Nga. Tại cuộc gặp ngày 21/10, ông Witkoff đã đề nghị Tổng thống Putin cân nhắc khôi phục cơ chế đàm phán có sự tham gia của Nga, Mỹ và Ukraine, trước mắt có thể thông qua các nhóm chuyên gia kỹ thuật để thảo luận cụ thể về những bước tiếp theo hướng tới một thỏa thuận. Ông cũng chuyển cho nhà lãnh đạo Nga các tài liệu trình bày những cách tiếp cận nhằm giải quyết xung đột.

Những bất đồng về lãnh thổ, bảo đảm an ninh cho Ukraine và các điều kiện chấm dứt xung đột vẫn là những vấn đề khó giải quyết. Phía Nga tiếp tục nhấn mạnh Ukraine cần đưa ra những quyết định mà Moskva cho là cần thiết để tiến tới dàn xếp, trong khi Kiev đặt trọng tâm vào các bảo đảm an ninh và việc ngăn xung đột tái diễn.