Tổng thống Putin nói về công nghiệp quốc phòng Nga và quan hệ với châu Âu

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/9 đã nhấn mạnh vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong một cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng.

"Những thách thức toàn cầu hiện nay đòi hỏi tổ hợp công nghiệp - quân sự phải liên tục phát triển. Điều quan trọng là chúng ta phải duy trì tất cả những xu hướng tích cực trong ngành công nghiệp quốc phòng, bảo đảm hoạt động ổn định, tạo dựng nền tảng công nghệ mới và củng cố chủ quyền công nghệ và công nghiệp của Nga", ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn đang nằm trong nhóm nước dẫn đầu thị trường vũ khí toàn cầu, đồng thời liên tục ra mắt những loại khí tài độc đáo và được đánh giá cao. "Số lượng đơn hàng xuất khẩu của Nga hiện đã vượt mức 70 tỷ USD", ông Putin thông tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo chủ nhân Điện Kremlin, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đã "gia tăng đáng kể quy mô sản xuất" kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, qua đó đảm bảo quân đội ở tiền tuyến luôn được trang bị đầy đủ vũ khí cần thiết.

"Toàn bộ lực lượng vũ trang và tất cả các cơ quan an ninh đều được đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu. Số lượng trạm radar được sản xuất đã tăng gấp 5 lần, trong khi số lượng phương tiện bọc thép tăng 2,5 lần. Số lượng đạn pháo và tên lửa tăng tới 22 lần, còn số lượng UAV tăng hàng chục lần", ông Putin nói.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác và khôi phục quan hệ với các quốc gia láng giềng ở châu Âu. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo rằng bất kỳ sự xâm phạm nào nhằm vào hạm đội Nga ở khu vực biển Baltic sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

"Nga không có ý định xâm phạm các nước châu Âu. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác, khôi phục quan hệ với các nước láng giềng châu Âu. Tôi chỉ muốn nói với họ: hãy cùng nhau sống tốt hơn, nếu không chúng tôi cũng sẽ phải đáp trả", ông Putin nhấn mạnh.