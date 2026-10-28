Tổng thống Putin: Nỗ lực cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp khí đốt Nga sẽ gây hậu quả nghiêm trọng

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Sputnik)

Phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) tại thủ đô Moscow, Tổng thống Putin cho biết, khí đốt tự nhiên chiếm khoảng 1/4 mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu và nhu cầu trên toàn thế giới dự kiến sẽ đạt 5,5 nghìn tỷ m3 mỗi năm vào giữa thế kỷ này.

Ông cho hay, tình hình căng thẳng ở Trung Đông, những gián đoạn đối với các tuyến đường cung cấp khí đốt và các hạn chế do một số quốc gia áp đặt đối với việc mua sắm thiết bị và công nghệ khí đốt đã làm gia tăng nguy cơ mất cân bằng kéo dài trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin lưu ý, các quốc gia thành viên GECF nắm giữ khoảng 70% trữ lượng khí đốt tự nhiên của thế giới và chiếm khoảng 40% lượng xuất khẩu khí đốt toàn cầu.

Để giải quyết các thách thức mà ngành công nghiệp khí đốt toàn cầu đang phải đối mặt, các nước xuất khẩu khí đốt nên thực hiện hợp tác sâu rộng hơn và phát triển quan hệ đối tác mở, dựa trên sự tin tưởng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và tôn trọng lợi ích của nhau.

Người đứng đầu nước Nga cũng nhấn mạnh vai trò của nước này trên thị trường khí đốt toàn cầu.

Ông đồng thời cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm loại bỏ Moscow khỏi thị trường hoặc cản trở sự phát triển đối với ngành công nghiệp khí đốt của Nga sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng và làm tăng chi phí cho người tiêu dùng ở các quốc gia khác.

(theo Tân Hoa xã)