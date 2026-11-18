Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở thành phố Thâm Quyến, ngày 18/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hợp tác giữa Nga và Trung Quốc đang trên “đà phát triển tích cực”, Tổng thống Vladimir Putin chia sẻ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến.

Cuộc gặp diễn ra ngày 18/11, trước thềm cuộc hội đàm ba bên dự kiến giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 19/11, trong bối cảnh ba cường quốc chuẩn bị thảo luận về những vấn đề quốc tế quan trọng.

Ông Putin cho biết hợp tác giữa Moskva và Bắc Kinh tiếp tục được mở rộng, hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế.

“Việc phối hợp chính sách đối ngoại giữa Nga và Trung Quốc đang vận hành ổn định và tích cực”, đài RT dẫn lời nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

“Trong bối cảnh địa chính trị đầy thách thức, chúng tôi kiên trì những cách tiếp cận mang tính xây dựng nhằm định hình một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh Moskva và Bắc Kinh có chung mục tiêu bảo đảm hòa bình và thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Sự hợp tác của chúng ta thực sự đang trên đà phát triển tích cực”, ông Putin nói, đề cập đến quan hệ song phương được thúc đẩy trên cơ sở Hiệp ước Láng giềng tốt, Hữu nghị và Hợp tác Nga - Trung Quốc ký cách đây 25 năm.

“Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau, như cách nói của ngài, vì lợi ích của người dân Nga và nhân dân Trung Quốc”, ông Putin nói với ông Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập quan hệ kinh tế ngày càng phát triển giữa hai nước, cho biết kim ngạch thương mại song phương đã vượt 200 tỷ USD mỗi năm trong nhiều năm liên tiếp và dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2026.

Ông Putin đánh giá cao việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, giao thông vận tải và giáo dục. Ông cũng đề cập chính sách miễn thị thực được triển khai giữa hai nước, cho biết lượng khách du lịch đã tăng 43%.

Tổng thống Nga hoan nghênh việc lựa chọn Thâm Quyến làm địa điểm tổ chức các hoạt động của APEC, mô tả thành phố phát triển nhanh chóng này là biểu tượng cho sự thịnh vượng của Trung Quốc và một hình mẫu đáng tham khảo.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi tiếp tục tăng cường hợp tác song phương và thúc đẩy trật tự thế giới đa cực. Ông cho rằng quan hệ Nga - Trung Quốc vẫn duy trì sức chống chịu trước những biến động của tình hình quốc tế.

Phát biểu trước đó tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại giữa các cường quốc trong bối cảnh phân mảnh kinh tế và những rủi ro quân sự - chính trị ngày càng gia tăng.

Ông cho biết kỳ vọng cuộc gặp ba bên sắp tới với ông Tập Cận Bình và ông Trump sẽ mang lại “những lợi ích đáng kể”.

Quan hệ Nga - Trung Quốc những năm gần đây ngày càng được củng cố, trong bối cảnh cả hai nước đều thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực và phản đối những gì họ coi là sự áp đặt của phương Tây trong các vấn đề toàn cầu.

Nền tảng quan trọng của quan hệ song phương là Hiệp ước Láng giềng tốt, Hữu nghị và Hợp tác được hai nước ký ngày 16/7/2001. Văn kiện đặt cơ sở cho hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, an ninh đến văn hóa và giao lưu nhân dân. Năm 2021, hai bên gia hạn hiệp ước thêm 5 năm.

Về kinh tế, thương mại song phương tăng mạnh sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022 và phương Tây áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Moskva. Trung Quốc trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga, đồng thời là thị trường lớn đối với năng lượng, nguyên liệu và các mặt hàng xuất khẩu của nước này. Nga cũng gia tăng nhập khẩu hàng hóa công nghiệp, phương tiện và thiết bị từ Trung Quốc.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai nước đẩy mạnh hợp tác dầu khí, trong đó có hoạt động cung cấp khí đốt qua đường ống Sức mạnh Siberia (Power of Siberia). Hợp tác quốc phòng và phối hợp quân sự cũng được duy trì thông qua các cuộc tập trận chung và hoạt động tuần tra trên không, trên biển.

Dù quan hệ ngày càng chặt chẽ, Moskva và Bắc Kinh không thiết lập liên minh quân sự chính thức. Hai bên thường nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời khẳng định hợp tác không nhằm chống lại bất kỳ nước thứ ba nào.