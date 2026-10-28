Tổng thống Putin: Nga và Iran có nhiều lợi ích chung

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga và Iran có nhiều lợi ích chung, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình Trung Đông sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực.

Ông đồng thời khẳng định, Moscow thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong những dự án chung với Tehran, bao gồm dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Theo nhà lãnh đạo Nga, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 10,4% trong 8 tháng đầu năm nay. Hai bên cũng thảo luận việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, tăng cường trao đổi kinh tế và khai thác tiềm năng chung để thúc đẩy các dự án hợp tác.

Về phần mình, Tổng thống Pezeshkian đánh giá quan hệ thương mại Iran-Nga “đang mở rộng và phát triển từng ngày” và hướng tới “chủ nghĩa đa phương rộng lớn hơn, cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia khác”.

Ông cho rằng, các nước trong khu vực có thể phối hợp giải quyết những vấn đề chung mà không cần sự can thiệp của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia khu vực có khả năng hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, an ninh đến nhân đạo.

Cũng theo nhà lãnh đạo Iran, những hành động của Mỹ trong khu vực đang tạo điều kiện để Tehran tăng cường quan hệ với các quốc gia khác chịu lệnh trừng phạt đơn phương của Washington, qua đó thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng một thế giới đa cực.

Theo TASS, đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong chưa đầy một tháng. Đầu tháng 10, ông Putin và ông Pezeshkian đã gặp nhau tại Turkmenistan bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), trao đổi về phát triển hợp tác song phương, thương mại và tình hình Trung Đông.

Cuộc hội đàm ngày 27/10 diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch liên quan đến Iran và tìm kiếm giải pháp chính trị, ngoại giao cho tình hình khu vực.

Trước đó, trong cuộc gặp với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Putin khẳng định, Nga đã luôn ủng hộ chấm dứt các hành động thù địch và tìm kiếm giải pháp chính trị, ngoại giao cho cuộc xung đột liên quan đến Iran ngay từ khi tình hình bắt đầu xấu đi.