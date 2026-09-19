Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với các nước láng giềng châu Âu

Trong bối cảnh an ninh thay đổi kể từ khi xung đột tái bùng phát thành hành động quân sự ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đất nước ông không có ý định gây hấn với châu Âu và sẵn sàng khôi phục quan hệ cũng như hợp tác với các nước láng giềng trên "cựu lục địa".

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp - Quân sự Nga ngày 18/9, ông Putin cho biết Nga vẫn sẵn sàng khôi phục đối thoại song phương, bất chấp nhiều năm đối đầu địa chính trị gay gắt kể từ khi Moscow phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào năm 2022.

Ông cho rằng một số nhà lãnh đạo châu Âu đang chuẩn bị cho xung đột với Nga, đồng thời nhận định rằng họ đang lợi dụng tình hình tại Ukraine và cái gọi là "mối đe dọa từ Nga" để biện minh cho các chính sách của mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Report.az

"Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa: Nga không có ý định gây hấn với châu Âu hay các quốc gia châu Âu", ông Putin nói. "Hoàn toàn không có cơ sở nào cho điều đó. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và khôi phục quan hệ với các nước láng giềng châu Âu", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ông chỉ trích các nước châu Âu vì tổ chức tập trận quân sự ở Biển Baltic, cho rằng các cuộc tập trận này bao gồm cả việc chuẩn bị cho kịch bản chiếm giữ tàu dân sự. Về vấn đề này, ông cho biết, Moscow sẽ đáp trả nếu cần thiết. "Hãy để chúng tôi sống trong hòa bình; nếu không, chúng tôi cũng sẽ buộc phải đáp trả".

Tổng thống Putin cũng vạch ra các ưu tiên cho Chương trình Vũ khí Nhà nước mới của Nga, cho biết chương trình này sẽ tập trung vào việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh các mối đe dọa toàn cầu đang thay đổi.

Ông xác định việc tăng cường bộ ba hạt nhân của Nga là "ưu tiên tuyệt đối" của chương trình, khẳng định điều này đảm bảo chủ quyền và giúp duy trì sự cân bằng quyền lực toàn cầu. Ông Putin cho biết 92% lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã được trang bị các loại vũ khí hiện đại.

Ông liệt kê các ưu tiên hàng đầu bao gồm: Tăng cường năng lực phòng không, mở rộng các hệ thống robot và thiết bị bay không người lái, phát triển vũ khí tấn công chính xác cao, cũng như hoàn thiện mạng lưới vệ tinh trên quỹ đạo của Nga.

Theo ông, mạng lưới vệ tinh này sẽ nâng cao năng lực trinh sát, định vị, thông tin liên lạc và Internet băng thông rộng từ không gian, đồng thời cho phép chỉ huy và điều hành quân đội cũng như vũ khí theo thời gian thực.

Minh Đức (Theo Yeni Safak, Kyiv Post)