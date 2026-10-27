Tổng thống Putin: Nga chưa bao giờ từ chối cung cấp năng lượng cho châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) sẽ từng bước chấm dứt nhập khẩu khí đốt có nguồn gốc từ Nga. (Nguồn: CNN)

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra khi EU đang triển khai lộ trình chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga, bao gồm cả khí vận chuyển qua đường ống và khí tự nhiên hoá lỏng (LNG).

Người đứng đầu nước Nga tiết lộ: “LNG của chúng tôi chiếm 20% thị trường châu Âu. Đó là một thị phần đáng kể”.

Tổng thống Putin cho rằng, châu Âu vẫn tiếp nhận một lượng năng lượng đáng kể từ Nga, bất chấp những nỗ lực nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung này.

Ông đồng thời đặt câu hỏi về khả năng bảo đảm nguồn năng lượng thay thế nếu các nước châu Âu đồng loạt đóng cửa những cơ sở năng lượng truyền thống trước khi các nguồn cung mới sẵn sàng.

Theo quy định được Hội đồng châu Âu thông qua ngày 26/1, Liên minh châu Âu (EU) sẽ từng bước chấm dứt nhập khẩu khí đốt có nguồn gốc từ Nga.

Lệnh cấm hoàn toàn LNG Nga dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, trong khi khí đốt Nga qua đường ống sẽ bị cấm chậm nhất vào ngày 1/11/2027.

Tuy nhiên, việc giảm phụ thuộc không đồng nghĩa nguồn cung của Moscow đã biến mất khỏi thị trường châu Âu.

Theo Cơ quan Hợp tác của các cơ quan quản lý năng lượng EU (ACER), các hợp đồng LNG Nga vẫn tồn tại tại một số thị trường như Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hà Lan.

Tổng khối lượng theo các hợp đồng LNG Nga được phép thực hiện tại châu Âu nằm trong khoảng 20-32 tỷ m3 mỗi năm.

ACER cho biết, LNG nhập khẩu từ Nga vào EU tăng 11% trong giai đoạn tháng 1-5.2026 so với cùng kỳ năm trước.

Riêng khoảng thời gian từ ngày 18/3 đến 31/5, lượng LNG của Moscow nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025, bất chấp lộ trình hạn chế nhập khẩu đã bắt đầu được triển khai.

Cơ quan này lưu ý, mức tăng có thể liên quan đến việc đẩy nhanh giao hàng trước các hạn chế chặt chẽ hơn, điều chỉnh hợp đồng và nhu cầu tìm nguồn cung thay thế trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động.

(theo TASS)