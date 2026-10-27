Tổng thống Putin: Gazprombank là một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Gazprombank là một trong những ngân hàng lớn nhất nước, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất, nằm trong top 3 về tổng tài sản, số tiền cho vay và vốn chủ sở hữu.

Tổng tài sản là 17,6 nghìn tỷ ruble (218,3 tỷ USD)", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Ông Putin đưa ra phát biểu này trong cuộc gặp với Giám đốc điều hành Gazprombank, Andrey Akimov, hôm 26/10.

"Vốn chủ sở hữu là 1,8 nghìn tỷ ruble (22,3 tỷ USD)", ông Akimov nói thêm.

Giám đốc điều hành Gazprombank cho biết, ngân hàng này duy trì đối thoại liên tục và mang tính xây dựng với Ngân hàng Trung ương.

"Thật tốt khi tôi được nghe điều đó", nhà lãnh đạo Nga nói.

Theo TASS