Tổng thống Putin: Doanh nhân Elon Musk là 'một thiên tài thực sự'

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Doanh nhân Elon Musk là một thiên tài, một thiên tài thực sự”, Tổng thống Putin nói, đồng thời lưu ý, tỷ phú người Mỹ này có hơn 5.000 vệ tinh trên quỹ đạo.

Ông Putin cho biết thêm, Nga tự hào vì đã bắt đầu xây dựng mạng lưới vệ tinh riêng của mình một cách "độc lập”.

Theo Tổng thống Putin, Nga cũng duy trì "liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ", bao gồm cả tỷ phú Musk, để ngăn chặn sự can thiệp giữa các vệ tinh.

“Cả hai bên đều đánh giá cao sự hợp tác này và tiếp tục làm việc chặt chẽ bất chấp các vấn đề chính trị, với sự tham gia của cơ quan vũ trụ Roscosmos (Nga) và các công ty khác”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Maksut Shadayev, chòm sao Rassvet của Nga hiện đã có hơn 30 vệ tinh trên quỹ đạo.

Được phát triển bởi công ty hàng không vũ trụ Nga Bureau 1440, thuộc tập đoàn IKS Holding, mạng lưới này bắt đầu với các vụ phóng vệ tinh thử nghiệm vào năm 2023 và 2024.

Thêm 32 vệ tinh nữa được phóng vào năm 2026, với kế hoạch mở rộng chòm sao lên 292 vệ tinh vào cuối năm 2027, và khoảng 900 vệ tinh vào năm 2035.

“Chúng ta mới chỉ bước những bước đầu tiên. Nhưng điều quan trọng là bước đó đã được thực hiện. Giờ đây chúng ta cần chuyển từ chất lượng sang số lượng”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin đưa ra những phát biểu này hôm 28/10, khi tham quan một triển lãm về các đổi mới công nghệ của Nga, nơi Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Maksut Shadayev đã báo cáo với ông về Rassvet ("Bình minh”).

Rassvet được biết đến là một hệ thống internet vệ tinh do Nga tự phát triển, được thiết kế để cạnh tranh với mạng lưới SpaceX của Musk.

Theo RT