Tổng thống Putin đề xuất hỗ trợ Iran chấm dứt chiến sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp ngày 8/10, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình để góp phần giải quyết tình hình này". Ông Putin bổ sung rằng Iran đã có "nỗ lực thực sự" nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự chung do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian khẳng định Iran sẽ không "từ bỏ" nỗ lực nhằm đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

"Chúng tôi vẫn đang tham gia đối thoại. Tuy nhiên, mỗi lần chúng tôi đàm phán với Mỹ, họ lại tiến hành các cuộc tấn công mới. Dù vậy, chúng tôi sẽ không rời bỏ bàn đàm phán", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Nga và Iran đã gặp nhau tại Turkmenistan trước thềm hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) khai mạc từ ngày 9/10.

Trong trao đổi với người đồng cấp Nga, Tổng thống Pezeshkian khẳng định rằng Iran sẽ không rời bỏ bàn đàm phán ngay cả khi Washington tiếp tục các cuộc tấn công.

"Đề xuất đã được trao đổi giữa hai bên, phía chúng tôi và phía Mỹ. Chúng tôi cũng đưa ra những điều chỉnh của riêng mình. Sau khi hoàn tất, chúng tôi dự định sẽ làm việc với các bên trung gian liên quan để tổng hợp và chốt lại vấn đề", ông Pezeshkian cho biết.

Bên cạnh đó, Tổng thống Iran ca ngợi lập trường kiên định của Nga trong việc phản đối chủ nghĩa đơn phương và bổ sung rằng Iran cũng đang theo đuổi con đường tương tự. Ông bày tỏ lòng cảm ơn đối với Nga vì lập trường của nước này ở cấp độ khu vực cũng như tại Liên hợp quốc.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là chấm dứt xung đột và đảm bảo quyền lợi của dân tộc Iran được tôn trọng trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Nhưng nếu Mỹ khăng khăng theo đuổi con đường đơn phương, điều này sẽ không khả thi”.

Ông bày tỏ hài lòng trước sự gia tăng các hoạt động tương tác giữa Tehran và Moskva, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và giao lưu nhân dân, phù hợp với chương trình nghị sự chiến lược chung.

Ông nhấn mạnh quyết tâm của Iran trong thúc đẩy các chương trình đã được thống nhất, cho rằng chúng có thể mang lại thành công trên hầu hết các lĩnh vực. Tổng thống Iran đồng thời bày tỏ hy vọng rằng sự phối hợp đã đạt được sẽ tăng cường hơn nữa.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông rất vui mừng được gặp người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian, đồng thời nhận định Moskva và Tehran có nhiều chương trình và chính sách chiến lược chung, ngày càng được mở rộng.

Ông gửi lời thăm hỏi và chúc Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei dồi dào sức khỏe và thành công, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề khu vực thông qua con đường ngoại giao.

Ngoài ra, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Vấn đề then chốt trong khu vực hiện nay là giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra, vốn không phải do Iran khơi mào, trong khi nhiều quốc gia đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến thông qua con đường ngoại giao. Iran cũng đã đưa ra những đề xuất mới của riêng mình nhằm chấm dứt xung đột”.

Ông Putin bổ sung rằng lập trường của Nga hoàn toàn rõ ràng và Moskva sẽ nỗ lực hết sức để góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua các kênh ngoại giao.