Tổng thống Putin đề xuất gặp Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình để bàn về chấm dứt xung đột Nga - Ukraine?

Tổng thống Nga Putin

Tờ Wall Street Journal (WSJ) tối 18-10 dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, Điện Kremlin đã đưa ra ý tưởng này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị APEC tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuộc gặp theo đề xuất sẽ không có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nguồn tin cho biết, ông Putin lần đầu nêu ý tưởng trên trong cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 9-10 vừa qua.

Trong cuộc trao đổi này, hai nhà lãnh đạo được cho là đã thống nhất việc Mỹ sẽ mua dầu diesel của Nga và tạo điều kiện cho việc bán mặt hàng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, ngày 15-5-2026

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các cuộc thảo luận về khả năng diễn ra cuộc gặp ba bên đang được tiến hành.

"Hiện chưa có sự thống nhất rõ ràng về cuộc gặp hay chương trình nghị sự tiềm năng, mặc dù cả ba bên đều thừa nhận khả năng có thể diễn ra cuộc gặp như vậy", ông Peskov nói.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Trump chưa đồng ý tham gia cuộc gặp nhưng có thể cân nhắc do mong muốn chấm dứt xung đột.

Nhà Trắng và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa bình luận về thông tin này.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện căng thẳng công khai giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky.

Ngày 18-10, ông Zelensky cho rằng quyết định của ông Trump về việc hoãn áp đặt các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với hàng hóa Nga chỉ vài ngày trước khi chúng có hiệu lực sẽ khiến Matxcơva tiếp tục tấn công Ukraine.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng ông Zelensky "không muốn kết thúc cuộc chiến này, và có lẽ chưa bao giờ muốn", đồng thời kêu gọi nhà lãnh đạo Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu diesel của Nga.

Theo Jerusalem Post