Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ba bên ở thành phố Thâm Quyến, chiều 19/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Cuộc gặp lịch sử và kết quả cốt lõi

Theo hãng thông tấn TASS rạng sáng 20/11, phát biểu trước báo giới sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định cuộc gặp ba bên sẽ đi vào lịch sử ngoại giao bởi trước đây chưa từng có cuộc gặp nào theo khuôn khổ này.

Đánh giá về kết quả hội nghị, ông Putin cho rằng khuôn khổ Nga - Mỹ - Trung đã chứng tỏ tính hữu ích, phù hợp với tình hình hiện nay và tạo điều kiện để các bên trao đổi thẳng thắn. Theo nhà lãnh đạo Nga, cuộc thảo luận giúp ba nước hiểu rõ hơn lập trường của nhau, qua đó mở ra khả năng đạt được những thỏa thuận tiếp theo.

Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh giá trị của việc duy trì đối thoại và tìm kiếm tiếng nói chung, dù các bên chưa đạt được những thỏa thuận cụ thể về cơ chế hợp tác lâu dài.

Ông Putin thừa nhận việc thống nhất quan điểm giữa ba cường quốc không dễ dàng, trong khi thực hiện đầy đủ các cam kết còn khó khăn hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng có được một số thỏa thuận, dù chưa được thực hiện hoàn toàn, vẫn tốt hơn là không có bất kỳ thỏa thuận nào.

Nhà lãnh đạo Nga cũng ghi nhận vai trò của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thành công của hội nghị, cho rằng ông Tập đã tạo ra bầu không khí thoải mái, cởi mở để các bên thảo luận tự do. Theo ông Putin, cả ba bên đều nhất trí rằng đây là một khuôn khổ đối thoại hữu ích.

Không nhằm phân chia thế giới hay áp đặt quyết định

Làm rõ mục đích của hội nghị, Tổng thống Putin khẳng định cơ chế đối thoại Nga - Mỹ - Trung không đặt ra những mục tiêu bao trùm và không nhằm buộc bất kỳ quốc gia nào phải tuân theo quyết định của ba nước.

Theo ông, mục tiêu của khuôn khổ này là tìm kiếm những giải pháp mà cả ba bên đều có thể chấp nhận, trước hết trong lĩnh vực an ninh. Ông cũng cho rằng các quyết định quốc tế không nhất thiết chỉ được đưa ra trong khuôn khổ ba bên mà có thể được thảo luận tại những diễn đàn khác với thành phần tham gia khác nhau.

Liên quan đến những so sánh với Hội nghị Yalta năm 1945, ông Putin bác bỏ cách diễn giải cho rằng hội nghị khi đó nhằm phân chia thế giới thành các phạm vi ảnh hưởng. Theo ông, Hội nghị Yalta chủ yếu ghi nhận những thực tế hình thành sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ba bên ở thành phố Thâm Quyến, chiều 19/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

An ninh quốc tế là trọng tâm thảo luận

Về nội dung, Tổng thống Putin cho biết hội nghị đã tập trung trao đổi những vấn đề an ninh theo nghĩa rộng, đặc biệt là ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và vũ khí hạt nhân.

Ba bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến quyền tự do hàng hải. Ông Putin khẳng định Nga ủng hộ việc tuân thủ đầy đủ các quy định của luật hàng hải quốc tế.

Bên cạnh đó, lãnh đạo ba nước đã đề cập khả năng cải cách Liên hợp quốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Theo Tổng thống Putin, cả Nga, Mỹ và Trung Quốc đều là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cùng nhận thấy sự cần thiết phải điều chỉnh hoạt động của tổ chức cho phù hợp với thực tế mới.

Các cuộc trao đổi còn đề cập hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ông Putin chỉ trích ICC đưa ra những quyết định mang tính chính trị thay vì pháp lý, đồng thời cho rằng WTO cần tập trung bảo đảm thực thi các quy định hiện hành thay vì thay đổi những nguyên tắc cơ bản.

Triển vọng duy trì đối thoại ba bên

Dù ba nước chưa thống nhất lịch trình tổ chức các hội nghị tiếp theo, nhưng Tổng thống Putin đánh giá tích cực kết quả cuộc gặp tại Thâm Quyến.

Theo ông Putin, việc duy trì trao đổi trực tiếp giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc có thể tạo điều kiện giải quyết những vấn đề an ninh quốc tế, trên cơ sở tìm kiếm tiếng nói chung và tôn trọng lợi ích của các bên.