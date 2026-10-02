Tổng thống Putin cảnh báo nguy cơ xung đột quốc tế trong năm 2027

Nguy cơ xung đột quốc tế tiếp diễn trong năm tới

Trong bài phát biểu ngày 1/10 giờ địa phương, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng những xu hướng đáng lo ngại trên trường quốc tế đòi hỏi phải suy nghĩ trước hết về cách duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu “ngay lúc này”.

“Trước hết, chúng ta phải suy nghĩ về cách duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu ngay lúc này, trong bối cảnh nhiều chuẩn mực pháp lý trước đây đã bị gạt bỏ, trong khi những chuẩn mực mới vẫn chưa hình thành,” TASS dẫn phát biểu của ông Putin.

Theo nhà lãnh đạo Nga, khả năng các cuộc xung đột quốc tế tiếp diễn trong năm 2027 là rất cao.

“Dù kịch bản nào diễn ra trên thế giới trong năm tới, đáng tiếc là khả năng các cuộc xung đột quốc tế tiếp diễn vẫn rất cao. Một phần nguyên nhân là những thay đổi mang tính căn bản đang diễn ra và những cơ hội mà chúng tạo ra đang kích thích, thúc đẩy tham vọng cũng như sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đạt được những lợi ích lớn,” ông Vladimir Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng thế giới cần suy nghĩ về những việc cần làm để tránh các kịch bản thảm khốc nhất, trong đó nhân loại có thể bị đẩy đến bên bờ vực sinh tồn.

“Trách nhiệm đối với tương lai chung của chúng ta không phải là một khẩu hiệu trừu tượng. Đó là tập hợp những hành động thiết thực nhằm ngăn nhân loại trượt tới bên bờ vực sinh tồn và tránh những hậu quả không thể đảo ngược,” ông Putin nói .

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các cường quốc hàng đầu thế giới hiện sở hữu những loại vũ khí có khả năng đẩy hành tinh vào tình trạng thảm khốc, và không có gì bảo đảm những vũ khí này sẽ không bao giờ được sử dụng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 1/10 giờ địa phương. Ảnh: TASS

Ông Putin kêu gọi các quốc gia ‘chung sống hòa thuận’

Theo Tổng thống Vladimir Putin, trong chính trị thế giới hiện nay, “mọi điều cấm kỵ có thể và không thể tưởng tượng được đều đang bị vi phạm”. Dù vậy, ông cho rằng những giới hạn về đạo đức, luân lý và các chuẩn mực ứng xử vẫn đóng vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế và tạo cơ hội cho đối thoại.

“Những giới hạn về đạo đức, luân lý và các chuẩn mực ứng xử vẫn rất quan trọng, bởi việc tôn trọng chúng tạo ra khả năng ít nhất duy trì một hình thức đối thoại nào đó. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng một lĩnh vực phức tạp như quan hệ quốc tế đòi hỏi sự thận trọng, tuân thủ không chỉ các luật lệ đã được thiết lập mà còn cả những thông lệ đã được thừa nhận rộng rãi,” ông Vladimir Putin nói.

“Nguyên tắc ‘có sức mạnh thì không cần trí tuệ’ đôi khi dường như trở thành kim chỉ nam cho một số chủ thể quốc tế vốn tự tin vào ưu thế quân sự - chính trị, kinh tế và, theo cách họ nhìn nhận, cả ưu thế đạo đức của mình. Chúng ta biết rất rõ từ lịch sử rằng điều này không bao giờ kết thúc tốt đẹp,” nhà lãnh đạo Nga chia sẻ thêm.

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng sớm hay muộn, tình hình quốc tế sẽ đạt tới một trạng thái cân bằng ổn định nào đó, nhưng đây là một quá trình phức tạp, nhiều mặt và sẽ không diễn ra nhanh chóng.

“Điều này chắc chắn sẽ không diễn ra nhanh chóng. Chúng ta sẽ phải sống trong một thế giới cực kỳ bất ổn và biến động. Con đường hướng tới một hệ thống mới sẽ đầy những khúc quanh bất ngờ, đáng tiếc là thường không dễ chịu và thậm chí nguy hiểm. Nếu chúng ta muốn sống, và tất cả mọi người đều muốn sống, thì hãy chung sống hòa thuận và cùng nhau tìm cách để thực hiện điều đó,” nhà lãnh đạo Nga phát biểu.

Xung đột Nga – Ukraine

Về xung đột hiện nay với Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định Nga không phải bên khởi đầu cuộc xung đột mà chính Moscow mới là bên bị tấn công.

“Tôi biết, tất nhiên, một số thành viên trong cộng đồng chuyên gia đang đặt câu hỏi: Nga nói về hòa bình nhưng lại khởi đầu cuộc xung đột. Tôi đã nhiều lần trình bày quan điểm của mình về vấn đề này, nhưng tôi sẽ nhắc lại tại cuộc họp này: sự thật ở đâu? Sự thật là chúng tôi không mong muốn điều đó, chúng tôi không khởi đầu cuộc xung đột, chính chúng tôi là bên bị tấn công,” TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Putin.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, Nga đã bị đặt vào tình thế buộc phải sử dụng quân sự để tự vệ. “Tôi tin chắc rằng Nga đã bị đặt vào tình thế mà chúng tôi đơn giản buộc phải cầm vũ khí tự vệ để đáp trả, họ đã cố tình đẩy chúng tôi đến tình thế đó”.

Tùng Dương