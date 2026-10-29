Tổng thống Putin ca ngợi tỷ phú Elon Musk là thiên tài

Theo Reuters, hôm 28/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham quan triển lãm các thành tựu đổi mới công nghệ của Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi tại Moskva. Tại đây, Bộ trưởng Phát triển kỹ thuật số Maksut Shadayev báo cáo rằng Nga đã đưa hơn 30 vệ tinh lên quỹ đạo trong quá trình xây dựng hệ thống internet vệ tinh riêng.

Hệ thống này mang tên Rassvet, được Nga phát triển theo mô hình tương tự Starlink của SpaceX. Theo TASS, ông Putin đánh giá tích cực về chất lượng hệ thống, nhưng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp theo là phóng thêm vệ tinh để mở rộng quy mô. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ tự hào vì nước này đã bắt đầu tự phát triển công nghệ nói trên.

Tổng thống Putin gọi tỷ phú Elon Musk là thiên tài thực thụ. Ảnh: Getty

Tổng thống Putin nêu rõ: “Chúng ta mới chỉ thực hiện bước đầu tiên. Nhưng điều quan trọng là bước đi đó đã được thực hiện. Giờ đây, chúng ta cần chuyển từ chất lượng sang số lượng”.

TASS dẫn lời Bộ trưởng Shadayev nêu rằng hiện có hơn 5.000 vệ tinh của tỷ phú Elon Musk đang hoạt động trên quỹ đạo thấp. Trong khi đó, Reuters lưu ý số lượng thực tế đã gần 10.000, theo trang theo dõi vệ tinh độc lập Orbital Radar.

Các hệ thống như Starlink của SpaceX sử dụng nhiều vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp, gần trái đất hơn so với vệ tinh viễn thông địa tĩnh truyền thống. Nhờ quãng đường truyền tín hiệu ngắn hơn, thời gian chờ khi gửi và nhận dữ liệu cũng giảm xuống.

Khi đề cập thành quả của SpaceX, Tổng thống Putin gọi tỷ phú Elon Musk là thiên tài, nhấn mạnh rằng Nga vẫn duy trì liên hệ với các đối tác Mỹ, trong đó có tỷ phú Elon Musk, về hoạt động của các mạng vệ tinh quỹ đạo thấp. Tổng thống Putin khẳng định việc phối hợp là cần thiết để các bên tránh cản trở nhau trong không gian và tuân thủ trật tự hoạt động trên quỹ đạo.

Theo Tổng thống Nga, hai bên đều coi trọng hoạt động phối hợp này và tiếp tục hợp tác bất chấp những vấn đề chính trị, với sự tham gia của Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos cùng các doanh nghiệp liên quan.

Dù quy mô hiện tại còn khiêm tốn so với Starlink, việc triển khai Rassvet đánh dấu bước đi của Nga trong nỗ lực xây dựng hệ thống internet vệ tinh riêng, giảm phụ thuộc vào các nền tảng kết nối do nước ngoài phát triển.

Được biết, chòm vệ tinh Rassvet dự kiến sẽ tăng lên 292 chiếc vào cuối năm 2027 và khoảng 900 chiếc vào năm 2035.