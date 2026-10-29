Tổng thống Putin ca ngợi Elon Musk là 'thiên tài thực thụ'

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến tham quan triển lãm về các thành tựu công nghệ của Nga tại Moskva ngày 28/10, Tổng thống Vladimir Putin dành lời khen cho tỷ phú Mỹ Elon Musk, gọi ông chủ SpaceX và Tesla là một “thiên tài thực thụ”, theo RT.

“Elon Musk là một thiên tài, một thiên tài thực thụ”, ông Putin nói khi tham quan triển lãm bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhắc đến quy mô mạng lưới vệ tinh của tỷ phú Mỹ, hiện có hơn 5.000 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo.

Lời khen được đưa ra sau khi Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Nga Maksut Shadayev báo cáo về Rassvet, hệ thống Internet vệ tinh thường được ví như “Starlink của Nga”. Theo ông Shadayev, mạng lưới này đã có hơn 30 vệ tinh trên quỹ đạo. Moskva đặt mục tiêu nâng số lượng lên 292 vệ tinh vào năm 2027 và 900 vệ tinh vào năm 2035, RIA Novosti cho biết.

Ông Putin hoan nghênh những bước tiến ban đầu của dự án, đồng thời nhấn mạnh Nga tự hào vì có thể từng bước xây dựng mạng lưới vệ tinh riêng một cách độc lập.

“Chúng ta mới chỉ thực hiện bước đầu tiên. Nhưng điều quan trọng là bước đi đó đã được thực hiện. Giờ đây, chúng ta cần chuyển từ chất lượng sang số lượng”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Theo ông Putin, Moscow vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ, trong đó có Elon Musk, nhằm hạn chế nguy cơ các hệ thống vệ tinh gây nhiễu hoặc cản trở lẫn nhau trên quỹ đạo. Ông cho biết sự phối hợp này vẫn được duy trì bất chấp những bất đồng chính trị, với sự tham gia của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và các doanh nghiệp liên quan.

Ông Putin nhấn mạnh các bên cần tuân thủ những nguyên tắc chung để bảo đảm trật tự trong không gian, tránh để hoạt động của hệ thống này ảnh hưởng đến hệ thống khác.

Rassvet được phát triển nhằm cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh, hướng tới cạnh tranh với Starlink của SpaceX. Theo thông tin được công bố, thiết bị đầu cuối của hệ thống Nga sử dụng ăng-ten có khả năng tự xác định vị trí vệ tinh và duy trì kết nối mà không cần điều chỉnh thủ công. Hệ thống được giới thiệu có thể cung cấp băng thông 1 Gbps, với độ trễ khoảng 70 mili giây.

Ngoài 32 vệ tinh thuộc mạng lưới Rassvet-3 ở quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, Nga còn có 6 vệ tinh thử nghiệm thuộc các hệ thống Rassvet-1 và Rassvet-2, được phóng trong giai đoạn 2023-2024.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Lời khen của ông Putin dành cho Elon Musk được đưa ra trong bối cảnh Starlink, mạng Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến việc sử dụng tại Ukraine.

Gần đây, Musk thừa nhận đã can thiệp vào tốc độ liên lạc của Starlink tại Ukraine. Tỷ phú Mỹ khẳng định hệ thống này chỉ nên phục vụ các hoạt động phòng thủ, không được sử dụng để hỗ trợ những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gây thương vong.

“Việc sử dụng Starlink để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV khiến con người thiệt mạng chưa bao giờ được cho phép và cũng không nên được cho phép”, ông Musk tuyên bố.