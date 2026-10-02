Tổng thống Putin bác khả năng ngừng bắn với Ukraine

Hôm 1/10, tại Phiên họp thường niên lần thứ 23 Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai diễn ra tại vùng Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác khả năng ngừng cuộc không kích tầm xa vào Ukraine. “Chúng tôi được bảo rằng: ‘Hãy để họ ngừng tấn công nhà máy lọc dầu của các ông và các ông sẽ ngừng tấn công tàu của họ’. Điều đó thật nực cười”, ông Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh thêm Nga muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thông qua đàm phán và mong muốn Ukraine trở thành một quốc gia trung lập sau khi chiến sự kết thúc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Những phát biểu này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York hôm 22/9, khi ông Zelensky cho rằng Kiev sẵn sàng ngừng loạt cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng khác của Nga nếu Moskva cũng ngừng những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Putin cho biết thêm Ukraine “đạt được một phần mục tiêu” khi cuộc tấn công của họ vào nhà máy lọc dầu Nga gây thiệt hại khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo Moskva hiện đang đáp trả tương xứng.

Nga tăng cường loạt cuộc tấn công tầm xa nhắm vào công ty thép của Ukraine cũng như chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong lĩnh vực đường sắt. Ukraine cáo buộc Moskva cố tình tấn công mục tiêu dân sự và khiến Kiev luôn trong tình trạng báo động gần như thường trực khi nước này chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt tiếp theo.

Theo quan chức Kiev, máy bay không người lái của Nga tấn công trường học ở khu vực này, trong bối cảnh thủ đô đang phải hứng chịu cuộc tấn công trên không liên tục. Không có thương vong nào được báo cáo, vì học sinh và nhân viên tại trường đều đang ở trong hầm trú ẩn khi máy bay không người lái tấn công.

Trước đó, Tổng thống Zelensky thông báo ông trực tiếp đến thăm binh sĩ hoạt động ở tiền tuyến gần thành phố Lyman thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ông Zelensky cùng các binh sĩ thảo luận về chiến trường.

Theo Tổng thống Zelensky, quân đội Ukraine giành quyền kiểm soát thành công lãnh thổ xung quanh Lyman - một phần của chiến dịch mang tên “chiến dịch phản công Vivaldi”.