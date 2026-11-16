Tổng thống Philippines: ASEAN-Trung Quốc tiếp tục cam kết tìm kiếm tiếng nói chung, thúc đẩy hợp tác thực chất

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (thứ 2 từ trái sang) tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc ngày 16/11 tại thủ đô Manila. (Nguồn: ASEAN PH 2026)

Tuyên bố trên được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đưa ra trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29 ngày 16/11, với sự tham dự của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Philippines hiện là nước Chủ tịch ASEAN.

Ông Marcos nhấn mạnh, năm nay đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc và 5 năm hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thúc đẩy các giải pháp sáng tạo nhằm ứng phó với những thách thức chung về môi trường.

Tổng thống Philippines nêu bật cam kết chung của hai bên đối với luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, trong đó có kiềm chế, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác thực chất.

“Trong năm kỷ niệm này, cam kết chung của chúng ta đối với luật pháp quốc tế và việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình phải được thể hiện qua hành động, bao gồm cả việc kiềm chế, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác thiết thực”, ông nói rõ.

Ông Marcos cũng đề cập những tiến triển trong các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất và hiệu quả ở Biển Đông, cho biết các cuộc thảo luận đã đạt được những bước tiến dựa trên các hướng dẫn được thông qua vào năm 2023. Ông lưu ý, các quy tắc được đề xuất phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Ngoài ra, theo nguyên thủ Philippines, ASEAN và Trung Quốc tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư lớn nhằm mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, đồng thời kêu gọi hai bên phát huy những thành quả của quan hệ đối tác để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề cập xu hướng đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, cùng những xung đột địa chính trị tái diễn trên thế giới. Tuy nhiên, ông khẳng định bất chấp môi trường quốc tế đầy thách thức, hợp tác Trung Quốc-ASEAN vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ông Lý Cường cho biết, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 1.000 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 20,1% so với năm 2021. Hai bên cũng đạt tiến triển trong hợp tác thông qua Nghị định thư nâng cấp Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc phiên bản 3.0, các dự án kết nối lớn như tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung và tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, việc đưa vào khai thác kênh đào Bình Lục và triển khai chương trình thị thực ASEAN.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá, 5 năm qua là giai đoạn đặc biệt với những thành quả không dễ đạt được. Ông đề xuất ba ưu tiên hợp tác, gồm phát huy truyền thống hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau; giữ vững các nguyên tắc cơ bản về cởi mở và cùng có lợi; đón đầu xu hướng phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo trong bối cảnh khoa học và công nghệ tiến bộ nhanh chóng.

Ông nhấn mạnh lịch sử lâu đời về giao lưu hữu nghị giữa ASEAN và Trung Quốc không mất đi ý nghĩa trước những biến động quốc tế, mà trái lại ngày càng trở nên chín muồi và có sức chống chịu cao hơn.

Theo Thủ tướng Lý Cường, các biện pháp hạn chế kinh tế và thương mại đã gia tăng đáng kể trên toàn thế giới, song Trung Quốc vẫn kiên định cam kết bảo vệ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy thương mại tự do và nỗ lực mở rộng quy mô hợp tác.