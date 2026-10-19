Tổng thống Pháp tuyên bố trừng phạt nghiêm người gây bạo loạn

Những người biểu tình đối đầu với lực lượng thực thi pháp luật trong cuộc biểu tình tại Paris (Pháp) ngày 17-10-2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Macron lên án các hành vi bạo lực, song nhấn mạnh không được đánh đồng những người biểu tình ôn hòa với các đối tượng gây rối.

Tổng thống Pháp cho biết đã yêu cầu chính phủ triệu tập học sinh, giáo viên, công đoàn và các nhóm liên quan trong tuần này để thảo luận những đề xuất cụ thể, giải quyết các bất bình của người dân.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, khoảng 550.000 người đã xuống đường trên khắp nước Pháp ngày 17-10, trong đó có 110.000 người tại Paris. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 2.000 người. Ít nhất 2 người thiệt mạng liên quan đến các cuộc biểu tình và bạo loạn, trong khi hơn 600 cảnh sát bị thương.

Nhiều thành phố ghi nhận tình trạng cướp phá, phóng hỏa và phá hoại công trình công cộng. Tại Limoges, tòa thị chính có lịch sử 143 năm bị cháy, khiến tháp chuông đổ sập. Ở Marseille, người biểu tình đột nhập và phá hoại tòa thị chính; tại Lyon, văn phòng du lịch bị phóng hỏa.

Giám đốc điều hành tập đoàn bán lẻ Carrefour Alexandre Bompard cho biết khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn quốc bị ảnh hưởng bởi bạo lực.

Phong trào biểu tình bắt nguồn từ các cuộc tuần hành do học sinh dẫn đầu, phản đối tình trạng trường học xuống cấp và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Chính phủ Pháp đang chịu sức ép vừa khôi phục trật tự, vừa giải quyết những bất mãn xã hội.