Tổng thống Pháp Macron và phu nhân kiện podcaster Mỹ chế giễu ngoại hình

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân Brigitte. (Ảnh: Reuters)

Tháng 7/2025, vợ chồng ông Macron kiện Owens cùng 2 doanh nghiệp liên quan tại tòa án ở bang Delaware. Vụ kiện xoay quanh điều mà họ gọi là chiến dịch “làm nhục trên phạm vi toàn cầu” chứa đầy những lời dối trá, trong đó có tuyên bố sai sự thật rằng Đệ nhất phu nhân Pháp sinh ra là nam giới.

Trong vụ kiện mới này, vợ chồng ông Macron khởi kiện liên quan đến việc Owens sử dụng một con búp bê mô phỏng bà Brigitte. Theo những đoạn trích từ hồ sơ tòa án do Owens công bố, vợ chồng Tổng thống Pháp gọi con búp bê này là “lố bịch” và cho rằng nữ podcaster đã sử dụng nó như một “đạo cụ để chế giễu ngoại hình của bà”.

Tháng trước, một thẩm phán tại Delaware ra phán quyết rằng tòa án không có thẩm quyền với Owens, người đang sống tại bang Tennessee. Vợ chồng ông Macron vẫn có thể kiện các công ty của Owens, nhưng không thể kiện cá nhân bà tại tòa án này.

Luật sư đại diện của vợ chồng ông Macron cho biết, đơn kiện mới đã được nộp lên Tòa án Liên bang Mỹ tại Khu vực Trung Tennessee.

“Bà Owens kiên quyết khẳng định rằng Tennessee mới là nơi thích hợp để xét xử vụ việc này, bởi đó là nơi bà sinh sống. Với đơn kiện lần này, chúng tôi đang đáp ứng chính xác điều mà bà ấy nhiều lần yêu cầu”, luật sư cho biết trong tuyên bố.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn buộc bà ấy phải chịu trách nhiệm cá nhân về những lời dối trá mang tính phỉ báng mà bà vẫn tiếp tục lan truyền và kiếm tiền từ đó”.