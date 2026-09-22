Tổng thống Pháp Macron tiết lộ nội dung cuộc gặp kín với ông Trump

“Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi rất tốt. Cuộc trao đổi rất mang tính xây dựng, với tinh thần rất cởi mở, và chúng tôi có thể đi sâu vào chi tiết của hai cuộc xung đột Trung Đông và Nga – Ukraine. Rõ ràng, đây là những vấn đề quan trọng đối với hòa bình thế giới, đối với an ninh của chính chúng ta và cũng có tác động trực tiếp đến sức mua của người dân Pháp,” Điện Élysée dẫn phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với báo giới tại New York ngày 21/9 giờ địa phương, sau cuộc gặp kín với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Về xung đột Trung Đông

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp muốn thúc đẩy việc mở lại Eo biển Hormuz, qua đó khôi phục hoạt động lưu thông hàng hóa.

“Một số giải pháp đã được đề cập. Đó là những giải pháp ngoại giao mà chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy trong vài giờ tới. Những giải pháp này có thể giúp chúng tôi, ngay cả khi chưa đạt được một thỏa thuận tổng thể, tìm ra những phương thức và biện pháp để cho phép nhiều tàu container và tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz hơn,” nhà lãnh đạo Pháp nói.

“Mục tiêu là trong những ngày sắp tới tại khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chúng tôi thực sự có thể đạt được những tiến triển. Công việc sẽ tiếp tục ngay cả sau khi chúng tôi rời New York. Việc có mặt tại đây có thể giúp đẩy nhanh một số cuộc thảo luận, nhưng những cuộc trao đổi này đã bắt đầu từ trước và dù thế nào cũng sẽ tiếp tục. Tôi mong muốn có được kết quả,” ông Macron chia sẻ thêm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại New York ngày 21/9 giờ địa phương. Ảnh: X/@EmmanuelMacron (tài khoản X của ông Macron)

Về xung đột Nga – Ukraine

Theo Tổng thống Emmanuel Macron, ông và Tổng thống Donald Trump đã có cuộc thảo luận dài về xung đột Nga - Ukraine và sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ “người bạn Ukraine”, đặc biệt là các hệ thống đánh chặn mà ông Macron cho là yếu tố then chốt đối với năng lực phòng thủ.

Hai bên cũng thảo luận về những sáng kiến nhằm đạt được thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine.

“Tôi sẽ gặp Tổng thống Zelensky và sẽ trao đổi vấn đề này với ông ấy. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp. Nếu chúng ta có thể đạt được điều đó, tôi cho rằng đây là một mục tiêu tốt. Nhưng trước hết, tôi muốn trao đổi với Tổng thống Zelensky. Ngày mai cũng sẽ tiếp tục có các cuộc thảo luận với phía Mỹ và Ukraine về những đề xuất sẽ được đưa ra,” Tổng thống Pháp chia sẻ.

“Nhìn chung, mọi việc đang tiến triển. Tôi đang chia sẻ một cách minh bạch với các bạn tất cả những vấn đề mà chúng tôi đã thảo luận. Dù thế nào, chúng tôi cam kết nỗ lực để đạt được kết quả tối đa,” ông Macron nói với các phóng viên tại thành phố New York.

Nhà Trắng chưa lên tiếng về cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Macron.

Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức khai mạc ngày 8/9/2026 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Tâm điểm của khóa họp là tuần lễ cấp cao và phiên thảo luận chung, diễn ra từ ngày 22-28/9. Đây là nơi các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và đại diện cấp cao của 193 quốc gia thành viên trình bày quan điểm về những vấn đề quốc tế nổi bật.