Tổng thống Pháp Macron chứng kiến lần đầu tiên tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant phóng tên lửa M51.3

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trực tiếp chứng kiến vụ phóng thử tên lửa đạn đạo M51.3 từ tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant ngoài khơi vùng Brittany.

Bộ Quốc phòng Pháp ngày 6/10 cho biết tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant đã phóng thử tên lửa đạn đạo M51.3 khi hoạt động ngoài khơi Brittany. Tên lửa bay ra Bắc Đại Tây Dương và rơi xuống khu vực cách bờ biển Pháp hàng trăm km.

Vụ phóng không mang đầu đạn hạt nhân và được tiến hành theo đúng các cam kết quốc tế của Pháp. Đây là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo M51.3 được phóng thử từ tàu ngầm.

Cuộc thử nghiệm nhằm phục vụ quá trình chứng nhận khả năng triển khai tên lửa M51.3 trên tàu ngầm Le Vigilant sau khi phương tiện này hoàn tất đợt bảo dưỡng lớn.

Bộ Quốc phòng Pháp đánh giá vụ phóng tiếp tục chứng minh năng lực công nghệ của ngành công nghiệp quốc phòng nước này trong lĩnh vực răn đe hạt nhân.

Ông Macron theo dõi vụ phóng từ hộ vệ hạm đa nhiệm Auvergne.

Sau cuộc thử nghiệm, ông tuyên bố: "Hôm nay chúng ta đã mạnh hơn.Thông điệp đã được gửi đi một cách rõ ràng và mạnh mẽ tới nơi cần tiếp nhận".

Ông Macron không nêu cụ thể quốc gia nào trong phát biểu trên. Tuy nhiên, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Pháp cảnh báo về những thay đổi trong các mối đe dọa nhằm vào châu Âu.

Tổng thống Pháp cho rằng các hoạt động "tấn công lai" bị cáo buộc liên quan đến Nga đang diễn ra dưới nhiều hình thức, gồm phá hoại, lan truyền thông tin sai lệch, gián điệp và tấn công mạng.

Ông Macron hồi tháng 9 tuyên bố những hành động này "không thể không bị đáp trả".

M51.3 là biến thể mới nhất của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51, được Pháp đưa vào biên chế từ tháng 10/2025.

Paris không công bố tầm bắn chính thức, nhưng dòng tên lửa M51 được ước tính có tầm bắn 9.000 km hoặc hơn.

Giới chức Pháp cho biết tên lửa M51.3 có khả năng bay xa hơn các biến thể trước.