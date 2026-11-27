Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ phản đối mọi khoản cắt giảm bổ sung trong các đề xuất ngân sách EU giai đoạn 2028-2034. (Nguồn: Anadolu)

Theo hãng tin AFP, phát biểu sau cuộc họp Hội đồng châu Âu tại Brussels, Bỉ, ông Macron cho rằng việc cắt giảm ngân sách sẽ khiến đầu tư công của Liên minh châu Âu (EU) tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Pháp nhấn mạnh Paris không ủng hộ bất kỳ khoản cắt giảm bổ sung nào trong các cuộc đàm phán về ngân sách EU giai đoạn 2028-2034.

Nhà lãnh đạo cho hay, Pháp đang tìm kiếm thỏa hiệp giữa nhóm quốc gia muốn tăng nguồn tài trợ cho chính sách gắn kết của EU và nhóm thúc đẩy cắt giảm chi tiêu sâu hơn.

Paris đề xuất kết hợp việc tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách chung EU với những giải pháp dung hòa khác, trong đó có điều chỉnh thời hạn hoàn trả các khoản vay của khối.

Ông Macron ủng hộ hoãn hoàn trả các khoản vay mà EU huy động trong đại dịch Covid-19, đồng thời đề xuất áp dụng thuế dịch vụ số trên toàn khối khi ngân sách mới bắt đầu có hiệu lực. Theo ông, các biện pháp này cần được triển khai từ ngày 1/1/2028.

Một vấn đề khác được Pháp đặc biệt quan tâm là duy trì đầy đủ nguồn phân bổ cho nước này theo Chính sách Nông nghiệp chung (CAP) của EU. Ông Macron khẳng định đề xuất ngân sách của EC phải bảo đảm Pháp không bị giảm bất kỳ khoản hỗ trợ nào so với hiện nay, với tổng mức phân bổ 66,25 tỷ Euro.

Tổng thống Macron cho rằng, các nhà lãnh đạo EU có thể đạt thỏa thuận tại Hội nghị Hội đồng châu Âu vào tháng 12 tới nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng. Paris sẽ nỗ lực thúc đẩy đồng thuận, nhưng không chấp nhận một thỏa thuận thiếu cân bằng.

Người đứng đầu nước Pháp cảnh báo, nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 31/12, các cuộc thảo luận chính thức sẽ được nối lại trong nửa cuối năm 2027. Khả năng trì hoãn này có thể khiến EU phải vận hành theo các quy định chi tiêu tạm thời khi ngân sách mới bắt đầu có hiệu lực đầu năm 2028. Ông cũng lưu ý cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới có thể khiến tiến trình đàm phán thêm phức tạp.

Bên cạnh vấn đề ngân sách dài hạn, ông Macron bày tỏ ủng hộ đề xuất của EC về một cơ chế tài chính mới nhằm duy trì hỗ trợ Ukraine trong năm 2027, bên cạnh các cam kết quân sự đã được Liên minh các nước sẵn sàng đưa ra.

Tổng thống Pháp khẳng định, việc hỗ trợ Ukraine xuất phát từ trách nhiệm và cũng phù hợp với lợi ích của châu Âu. Ông cho rằng người dân Ukraine đang chiến đấu để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước, đồng thời ở tuyến đầu bảo vệ an ninh châu Âu.

Theo ông Macron, Mỹ đã bắt đầu thu hẹp hỗ trợ dành cho Ukraine từ đầu năm 2025. Ông cảnh báo việc từ bỏ Kiev sẽ đặt chính an ninh của châu Âu vào nguy cơ trong ngắn và trung hạn, bởi xung đột hiện nay liên quan trực tiếp đến an ninh của toàn châu lục.