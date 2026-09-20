Tổng thống Pháp gặp Thủ tướng Canada tại một địa điểm đặc biệt ở Đại Tây Dương

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Mark Carney gặp nhau tại Saint-Pierre-et-Miquelon, quần đảo thuộc Pháp ở Bắc Đại Tây Dương. (Nguồn: Euronews)

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Paris thúc đẩy quan hệ với Ottawa, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ này đối với sự hiện diện của Pháp tại Bắc Đại Tây Dương.

Theo Điện Élysée, chuyến thăm nhằm truyền tải thông điệp về sự hiện diện của Pháp trên các vùng biển và đại dương, trong đó Saint-Pierre-et-Miquelon giữ vị trí đặc biệt tại Bắc Đại Tây Dương.

Quần đảo này giúp Paris duy trì vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, hiện diện hàng hải và lợi ích chiến lược tại khu vực, trong khi tàu tuần tra Fulmar là tàu quân sự Pháp duy nhất thường trực tại đây.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi về tương lai của quần đảo, chủ quyền trên biển, các tuyến cáp kỹ thuật số kết nối với châu Âu và hoạt động trong lĩnh vực không gian.

Paris cũng muốn thúc đẩy Saint-Pierre-et-Miquelon trở thành một điểm tựa cho hợp tác vùng cực, với sự tham gia của Canada, Đan Mạch và Greenland.

Bên cạnh những vấn đề chiến lược, chuyến thăm còn diễn ra trong bối cảnh quần đảo đối mặt với nhiều sức ép kinh tế, xã hội và môi trường.

Dân số suy giảm và những khó khăn sau sự sụp đổ của ngành đánh bắt cá đang đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của quần đảo.

Ngoài ra, tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu khiến Miquelon-Langlade phải triển khai dự án di dời khu dân cư vào sâu hơn trong đất liền nhằm ứng phó với nguy cơ nước biển dâng.

Một nội dung đáng chú ý khác trong chương trình nghị sự là hợp tác năng lượng giữa Paris và Ottawa. Cụ thể, Pháp đang tìm kiếm thêm nguồn cung dầu khí và khí tự nhiên hóa lỏng từ Canada trong bối cảnh xung đột và căng thẳng tại nhiều khu vực trên thế giới gây sức ép lên thị trường năng lượng.

(theo Euronews)