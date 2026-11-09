Tổng thống Pháp chuẩn bị thăm cấp nhà nước một quốc gia Đông Nam Á

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trước cuộc gặp song phương tại Paris vào ngày 8/4. (Nguồn: AKP)

Chuyến thăm này sẽ trùng với thời điểm ông Macron tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Macron sẽ có buổi tiếp kiến ​​Quốc vương Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia. Tổng thống Macron cùng Quốc vương sẽ đồng chủ trì lễ bế mạc dự án trùng tu đền West Mebon tại tỉnh Siem Reap.

Nguyên thủ Pháp cũng dự kiến ​​sẽ có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet.

Thông cáo nhấn mạnh: “Chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một cột mốc lịch sử bởi đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ chuyến thăm của Tổng thống Charles de Gaulle vào năm 1966 và chuyến thăm của Tổng thống François Mitterrand vào năm 1993”.

Hai bên sẽ ký kết một số thỏa thuận và văn kiện hợp tác trải rộng trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, văn hóa và quốc phòng.

“Những thỏa thuận này sẽ tạo động lực mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, mở ra một chương mới trong quan hệ Campuchia-Pháp và hợp tác cùng có lợi”, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia nhấn mạnh.