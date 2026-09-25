Tổng thống Pháp cảnh báo nguy cơ năng lượng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông đồng thời cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng, nhưng khẳng định Pháp đã triển khai các biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong những tháng tới.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 và France 2, Tổng thống Macron thừa nhận không thể cam kết về việc hoàn toàn không xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu từ nay đến mùa Xuân tại Pháp, song khẳng định nền kinh tế số 2 châu Âu đã chuẩn bị sẵn các phương án giảm thiểu rủi ro. Ông chủ Điện Élysée nhấn mạnh những biện pháp mà chính phủ đang thực hiện đã giúp Pháp “có mọi cơ hội” đảm bảo nguồn cung.

Một trong những thông tin đáng chú ý được Tổng thống Macron đưa ra trong cuộc phỏng vấn là Pháp sẽ triển khai thêm các “phương tiện quân sự” tại Saudi Arabia (Arập Xêút) - gồm binh sĩ, radar và hệ thống phòng thủ - để bảo vệ đường ống dẫn dầu Đông-Tây, tuyến hạ tầng năng lượng trọng yếu từng bị lực lượng Houthi tấn công. Động thái này cho thấy Paris coi bảo vệ các tuyến vận chuyển năng lượng là một bộ phận trong chiến lược ứng phó với những bất ổn tại Trung Đông.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), ông Macron kêu gọi thiết lập lệnh tạm ngừng những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ukraine và Nga, đồng thời thúc đẩy nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về việc đảm bảo tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp cũng cho biết đã tìm cách thuyết phục người đồng cấp Donald Trump không hạn chế xuất khẩu dầu diesel của Mỹ ra thế giới, cho rằng biện pháp này sẽ gây bất lợi cho nền kinh tế Mỹ và thị trường năng lượng toàn cầu. Thay vào đó, ông ủng hộ phương án giải phóng các kho dự trữ chiến lược để bổ sung nguồn cung.

Giá nhiên liệu đang trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm tại Pháp. Theo số liệu thống kê, giá diesel bình quân ở Liên minh châu Âu (EU) đã lên 2,23 euro/lít (khoảng 2,54 USD/lít), tăng 7 cent trong 1 tuần và khoảng 40% kể từ cuối tháng 2. Trước nguy cơ sức ép xã hội gia tăng, Tổng thống Macron nhấn mạnh đợt tăng giá hiện nay chủ yếu bắt nguồn từ tình hình địa chính trị, không phải từ quyết định tăng thuế của Chính phủ Pháp như trong cuộc khủng hoảng năm 2018.

Nhà lãnh đạo Pháp bảo vệ các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu đang được triển khai và để ngỏ khả năng mở rộng hỗ trợ nếu tình hình xấu đi. Khi được hỏi về khả năng giảm thuế nhiên liệu, ông cho rằng “không nên loại trừ điều gì”, nhưng quyết định sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế. Tổng thống Macron cũng chưa ủng hộ đề xuất tăng thêm thuế đối với lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí, lập luận rằng biện pháp này không nhất thiết làm giá bán tại các trạm xăng giảm xuống.

Cuộc phỏng vấn đồng thời cho thấy vấn đề năng lượng gắn chặt với bài toán tài chính công của nền kinh tế số 2 châu Âu. Ông Macron nhắc lại các khoản hỗ trợ lớn được triển khai trong đại dịch COVID-19 và tuyên bố Pháp đáng lẽ phải cải cách sâu hơn mô hình xã hội để củng cố tài chính công. Đây được xem là sự ám chỉ tới chương trình cải cách hệ thống hưu trí từng bị đình lại vào mùa Thu năm ngoái.

Trong khi Chính phủ Pháp chuẩn bị trình dự luật ngân sách năm 2027 vào ngày 1/10, với mục tiêu thực hiện khoảng 45 tỷ euro điều chỉnh tài chính, Tổng thống Macron cảnh báo người kế nhiệm sẽ phải đối mặt với những ràng buộc kinh tế và quốc tế rất lớn. Ông đặc biệt phản đối những đề xuất giảm thuế nhiên liệu, nhưng không chỉ rõ nguồn tài chính bù đắp, cho rằng biện pháp này có thể làm gia tăng áp lực đối với lãi suất và tài chính công.

Về tình hình chính trị trong nước, Tổng thống Macron khẳng định chưa có ý định giải tán Quốc hội. Theo ông, tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới trong thời điểm hiện nay có thể làm gia tăng bất ổn, trong khi Pháp cùng lúc phải xử lý các cuộc khủng hoảng quốc tế, vấn đề sức mua và bài toán ngân sách.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông chủ Điện Élysée đã nêu bật mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa an ninh năng lượng, xung đột địa chính trị, tài chính công và ổn định chính trị trong nước, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính trị cùng chia sẻ “tinh thần trách nhiệm” trước những sức ép mà nước Pháp đang phải đối mặt.