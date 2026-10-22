Tổng thống Pháp bất ngờ đến thăm Arab Saudi

Theo Hãng thông tấn chính thức Arab Saudi (SPA) đưa tin, ông Macron ngày 21/10 đã hội kiến Thái tử Mohammed bin Salman tại thủ đô Riyadh. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các diễn biến khu vực và quốc tế, cũng như phối hợp nỗ lực nhằm tăng cường an ninh và ổn định.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tại Riyadh. Ảnh: Reuters

Điện Elysee chia sẻ với hãng tin AFP rằng chuyến đi không được thông báo trước này diễn ra trong bối cảnh Arab Saudi đã đồng ý cung cấp thêm dầu diesel cho Pháp "bao nhiêu tháng tùy mức cần thiết". Trước đó, Phủ Tổng thống Pháp cho biết chuyến thăm nhằm thể hiện sự đoàn kết của Pháp với vương quốc này, đồng thời tiếp tục nỗ lực đảm bảo và đa dạng hóa nguồn cung hydrocarbon.

Động thái ngoại giao này diễn ra sau nhiều ngày bạo loạn tại Pháp do chi phí sinh hoạt leo thang, đặc biệt là khi cuộc chiến Mỹ - Iran và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao. Đối mặt với những chỉ trích ở trong nước về chuyến công du Vùng Vịnh, Tổng thống Macron trước đó đã phát biểu với các phóng viên tại Doha rằng ông chỉ đang "làm công việc của mình" nhằm nỗ lực "giảm bớt căng thẳng" về giá xăng - một trong những nguyên nhân gây ra bất ổn xã hội ở Pháp. "Không được có bất kỳ dấu hiệu của sự yếu đuối nào," ông khẳng định. "Tôi đang hoàn thành vai trò của mình. Tôi đang ở vị trí của mình".

Trong khi đó, thông qua một thỏa thuận trước đó, Pháp cũng đang triển khai các khí tài quân sự đến Arab Saudi để giúp bảo vệ cảng Yanbu trên Biển Đỏ, nơi từng hứng chịu các cuộc tấn công từ Houthi. Anh cũng thông báo rằng họ sẽ triển khai máy bay chiến đấu để giúp bảo vệ vương quốc này. Cả hai quốc gia châu Âu đều khẳng định sự hỗ trợ của họ hoàn toàn mang tính chất phòng vệ.

Giới phân tích nhận định các động thái này nhằm bảo vệ hoạt động xuất khẩu dầu của Arab Saudi, yếu tố cực kỳ quan trọng đối với thị trường năng lượng châu Âu, đồng thời củng cố liên minh Vùng Vịnh trong bối cảnh Mỹ tỏ ra miễn cưỡng trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn khi can dự quân sự, có thể kéo hai quốc gia châu Âu vào cuộc xung đột kéo dài giữa Arab Saudi và lực lượng Houthi.