Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Theo Điện Élysée, ông Nunez đã đề nghị từ chức sau các vụ bạo loạn trên khắp nước Pháp, nhưng Tổng thống Macron không chấp thuận. Thay vào đó, Tổng thống Pháp yêu cầu Bộ trưởng đưa ra những phương án mới nhằm khôi phục trật tự và ngăn chặn các hành vi phá hoại.

Ông Macron cũng yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ bảo đảm tính minh bạch về những thiếu sót trong công tác dự báo và thu thập thông tin tình báo, vốn được cho là đã góp phần khiến bạo lực bùng phát.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez. Ảnh: X/NunezLaurent

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, cựu Cảnh sát trưởng Paris, cho biết Pháp đã triển khai 60.000 cảnh sát và nhân viên an ninh trong ngày 17/10. Dù vậy, ông thừa nhận lực lượng này vẫn chưa đủ để kiểm soát các đám đông bạo lực tại một số thành phố.

Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin cũng cho rằng những thiếu sót trong công tác tình báo đã khiến chính quyền không đánh giá đúng mức nguy cơ từ các nhóm bạo lực.

Các vụ bạo loạn xảy ra sau nhiều tuần sinh viên xuống đường biểu tình, trong bối cảnh nước Pháp đối mặt với bất ổn xã hội, kinh tế tăng trưởng yếu và nợ công gia tăng.

Cuối tuần qua, hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình phản đối tình trạng xuống cấp của các dịch vụ công và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Nhiều cuộc tuần hành ban đầu diễn ra ôn hòa, nhưng sau đó bị các nhóm bạo lực lợi dụng, dẫn đến đụng độ với cảnh sát và tình trạng cướp phá.