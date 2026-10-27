Tổng thống Phần Lan điện đàm với ông Putin về chiến sự Ukraine

Văn phòng Tổng thống Phần Lan xác nhận cuộc điện đàm, cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và đi vào những vấn đề thực chất.

“Chúng ta là các quốc gia láng giềng của Nga. Kết quả của cuộc chiến này sẽ có tác động trực tiếp đến an ninh của chúng ta và toàn châu Âu. Chấm dứt chiến tranh đòi hỏi những cuộc thảo luận trực tiếp”, ông Stubb nhấn mạnh.

Cuộc điện đàm đáng chú ý trong bối cảnh phần lớn lãnh đạo Tây Âu hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: X/alexstubb

Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Phần Lan và Nga diễn ra trong bối cảnh các bên tiếp tục tìm kiếm cơ hội đối thoại nhằm chấm dứt xung đột. Với vị trí địa lý giáp Nga, Phần Lan đặc biệt quan tâm đến những diễn biến của cuộc chiến và các tác động đối với an ninh khu vực.

Moscow nhiều lần cáo buộc các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) kéo dài xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine và từ chối đàm phán trực tiếp với Nga. Các nước EU khẳng định việc hỗ trợ Kiev nhằm giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền và an ninh.

Lập trường của các lãnh đạo EU cũng có sự khác biệt so với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã duy trì liên lạc với ông Putin và tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình, dù đến nay chưa đạt được kết quả cuối cùng.

Tuần trước, ông Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Oslo. Cuộc gặp diễn ra một ngày trước khi ông Witkoff hội đàm với ông Putin tại St. Petersburg.

Sau cuộc hội đàm giữa hai ông Putin và Witkoff, Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian trong tháng 11. Đây sẽ là lần đầu tiên các cuộc đàm phán theo hình thức này được nối lại kể từ tháng 2.