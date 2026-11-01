Tổng thống Phần Lan điện đàm với người đồng cấp Nga, nêu một đề xuất liên quan đến Ukraine

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết, cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm mở kênh liên lạc giữa Kiev và Moscow theo đề nghị của Ukraine. (Nguồn: DW)

Thông tin được Tổng thống Phần Lan chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Yle.

Theo Tổng thống Stubb, các quốc gia châu Âu khác cũng đã được thông báo về nội dung cuộc trao đổi, và đây là lần đầu tiên Liên minh châu Âu (EU) nhận được thông điệp trực tiếp từ phía Nga về cuộc xung đột Ukraine, cũng như một số vấn đề khác, trong đó có tình hình tại Biển Baltic.

Liên quan đến thông tin trên Financial Times cho rằng cuộc điện đàm có đề cập đến lịch sử của các dân tộc Slav, Tổng thống Stubb đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định nội dung này không chính xác.

Nhà lãnh đạo Phần Lan nhấn mạnh, nước này không đóng vai trò trung gian trong tiến trình giải quyết xung đột và sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Phần Lan, Na Uy và Nga diễn ra ngày 27/10, theo đề nghị của Helsinki và Oslo.

Tại đây, các bên đã trao đổi quan điểm về những nỗ lực giải quyết khủng hoảng Ukraine, đồng thời hoan nghênh thỏa thuận nối lại đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11.

(theo TASS)