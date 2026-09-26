Tổng thống Pezeshkian nói về 'món quà' của Tổng thống Trump dành cho người dân Iran

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn WANA có trụ sở ở Tehran (Iran) ngày 25/9 dẫn nội dung trả lời phỏng vấn kênh Fox News (Mỹ) của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng con người không nên gây ra cái chết cho những người khác.

Theo Tổng thống Pezeshkian, Iran chưa bao giờ tìm kiếm chiến tranh và hiện nay cũng không tìm kiếm chiến tranh.

Ông Pezeshkian tuyên bố: “Chúng tôi chưa bao giờ tìm kiếm chiến tranh và chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng con người không nên gây ra cái chết cho những người khác”.

Ông Pezeshkian nói thêm rằng con người được coi là tạo vật cao quý nhất và khi những bất đồng có thể được giải quyết thông qua đối thoại, các quốc gia không nên tìm cách giết hại lẫn nhau.

Tuy nhiên, theo ông Pezeshkian, “Israel, thông qua những hành động khiêu khích của mình, đã áp đặt cuộc chiến này lên chúng tôi” và Iran không muốn cuộc chiến tiếp tục, nhưng “chính Mỹ phải quyết định liệu họ có muốn chấm dứt tình trạng này hay không”.

Phản hồi những phát biểu trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông muốn mang một “món quà” đến cho người dân Iran, ông Pezeshkian cho rằng kết quả trên thực tế rất khác.

Tổng thống Iran nhấn mạnh: “Ông Trump liên tục nói: ‘Tôi muốn mang một món quà đến cho người dân Iran’, nhưng món quà mà họ mang đến cho chúng tôi lại là tên lửa dẫn đường, vũ khí hạng nặng và sự tàn phá”.

Ông Pezeshkian nói thêm rằng điều mà Mỹ và các đồng minh thực sự tìm kiếm là thúc đẩy những diễn biến bên trong Iran theo hướng tạo điều kiện cho sự sụp đổ của hệ thống, xã hội và chính phủ.

Tổng thống Iran cũng đề cập tình hình trong nước và cho biết Iran sẽ tiếp tục kháng cự.

Ông Pezeshkian nói: “Chúng tôi sẽ kháng cự cho đến giây phút cuối cùng. Đúng vậy, chúng tôi chắc chắn đang gặp những vấn đề kinh tế, nhưng để tồn tại, chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn và đứng vững”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, khi trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình Fox News về các nguồn tài chính của các nhóm kháng chiến trong khu vực, ông Pezeshkian nói: “Một trong những vấn đề mà chúng tôi đang phải đối mặt là tiền của chúng tôi đang bị phong tỏa tại Trung Quốc”.

Ông Pezeshkian cho biết thêm rằng Tehran thậm chí không thể rút chính tiền của mình từ một quốc gia mà Iran đã xuất khẩu hàng hóa sang, chưa nói đến việc sử dụng những khoản tiền đó để thanh toán cho một bên khác ở một nơi khác trên thế giới.

Khi được hỏi về chương trình hạt nhân của Iran, ông Pezeshkian cho biết Tehran sẵn sàng từ bỏ lượng uranium làm giàu ở mức 60% trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Ông Pezeshkian tuyên bố: “Chúng tôi sẽ từ bỏ lượng uranium làm giàu ở mức 60% trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Iran nhấn mạnh rằng Tehran sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo NPT.