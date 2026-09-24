Tổng thống Pezeshkian: Iran sẵn sàng đối thoại, nhưng không chấp nhận ngôn ngữ của vũ lực

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AFP/Getty Images

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Pezeshkian giơ hình cố Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, người thiệt mạng trong một vụ tấn công do Mỹ và Israel tiến hành, cùng ảnh những trẻ em mà ông nói là thiệt mạng vì vũ khí của Mỹ và Israel.

Ông Pezeshkian cho biết, Tổng thống Mỹ gọi Iran là “khủng bố”, nhưng người Iran lại là nạn nhân của khủng bố. Tổng thống Iran nói rằng, Mỹ đã khởi phát cuộc chiến với Iran, nhưng Iran đã chứng minh rằng người Iran không e ngại chiến đấu.

Liên quan đến Eo biển Hormuz, ông Pezeshkian cho biết, Iran không thể để một số bên tự do đi lại và hưởng lợi từ tuyến hàng hải này, trong khi đồng thời sử dụng tuyến đường đó để tấn công Iran.

Phát biểu này dường như nhằm vào Mỹ, nước vẫn đang tiếp tục phong tỏa eo biển. Tuy vậy, Tổng thống Pezeshkian cho biết Iran sẵn sàng đối thoại và ngoại giao, nhưng không chấp nhận ngôn ngữ của vũ lực.

Ông Pezeshkian cũng đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran, một trong những mục tiêu trong các chiến dịch quân sự của Mỹ. Ông khẳng định chương trình này phục vụ mục đích hòa bình và nói rằng Tehran đã làm rõ là sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân. Phái đoàn Mỹ rời khỏi phòng họp trong lúc ông phát biểu.

Mỹ và Iran đã tiến hành đối thoại thông qua trung gian vào hôm 22-9, thảo luận về các điều kiện để mở lại Eo biển Hormuz cùng một số vấn đề khác. Trong một bản tin, hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết hai bên vẫn còn nhiều bất đồng.

Theo NHK