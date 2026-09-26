Tổng thống Pezeshkian: Iran không muốn tiếp tục giao tranh

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran không muốn tiếp tục cuộc chiến với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington là bên quyết định liệu xung đột hiện nay có thể chấm dứt hay không.

"Khi có thể giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, chúng ta không nên tìm đến giải pháp bạo lực", ông Pezeshkian nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News

Tổng thống Iran nhấn mạnh Tehran sẵn sàng đạt một thỏa thuận với Washington trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Ông Pezeshkian cho rằng Iran không tìm kiếm chiến tranh và cáo buộc Israel đã góp phần dẫn tới cuộc xung đột hiện nay. "Chúng tôi không muốn tiếp tục. Chính nước Mỹ phải lựa chọn xem họ có muốn chấm dứt chuyện này hay không", ông nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Iran đồng thời khẳng định Tehran sẽ tiếp tục đáp trả nếu bị tấn công.

Ông cũng bác bỏ khả năng Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân và cho biết nước này sẵn sàng pha loãng lượng uranium đã làm giàu cũng như chấp nhận cơ chế xác minh quốc tế trong khuôn khổ một thỏa thuận.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao Mỹ - Iran đang được thúc đẩy tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã thảo luận với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner thông qua các kênh trung gian. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc chưa tạo ra thỏa thuận chấm dứt giao tranh ngay lập tức.

Trước đó, Iran đã gửi đề xuất mới tới Washington thông qua các bên trung gian. Tehran cho biết có thể mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran.

Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng mà Tehran đưa ra để nối lại tiến trình đàm phán.

Phía Iran cũng mô tả kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là cơ hội để Washington quay trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó vẫn thể hiện lập trường cứng rắn với Tehran.

Reuters cho biết ông Trump kêu gọi cô lập hoàn toàn Iran về kinh tế, trong khi các quan chức Iran tiếp tục thúc đẩy khả năng đạt thỏa thuận ngoại giao.

Vì vậy, tuyên bố mới của ông Pezeshkian cho thấy Tehran đang nhấn mạnh thông điệp sẵn sàng đối thoại, nhưng chưa có nghĩa xung đột đã đi tới hồi kết.

Việc giao tranh có thực sự chấm dứt hay không vẫn phụ thuộc vào các điều kiện mà Washington và Tehran có thể thống nhất trong những vòng tiếp xúc tiếp theo.