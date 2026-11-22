Tổng thống Peru Keiko Fujimori. Ảnh: NHK

Cuộc phỏng vấn được thực hiện hôm 20-11, sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Peru Keiko Fujimori và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của bà kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 vừa qua.

Khi được hỏi về quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Peru cho biết nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại với Trung Quốc, đồng thời phối hợp với Mỹ trong các lĩnh vực bảo đảm an ninh công cộng và phòng chống ma túy.

Bà Keiko Fujimori nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc diễn ra hôm 19-11, bên lề các hội nghị APEC tại Thâm Quyến. Bà cũng hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh ba bên Mỹ - Trung Quốc - Nga diễn ra cùng ngày.

Tổng thống Peru bày tỏ hy vọng các cuộc họp này sẽ mở đường cho một “lá cờ trắng của hòa bình”.

Tổng thống Keiko Fujimori là người Peru gốc Nhật Bản thế hệ thứ ba. Bà là con gái cả của cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori, người qua đời năm 2024. Bà cho biết Chính phủ Nhật Bản từ lâu đã hỗ trợ Peru vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Tổng thống Keiko Fujimori cũng cho biết trong chuyến thăm lần này, hai nước đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác kỹ thuật, có ý nghĩa rất quan trọng đối với Peru.

Bà bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ của Nhật Bản trong các lĩnh vực phòng chống và ứng phó thiên tai, cũng như nông nghiệp. Bà cho biết mong muốn lưu lại Nhật Bản dài hơn trong chuyến thăm tiếp theo để có dịp đến thăm nơi gốc gác của cha mẹ bà là tỉnh Kumamoto và tỉnh Fukuoka.

Theo NHK