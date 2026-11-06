Tổng thống Paraguay tuyên bố từ chức sau sự cố ngân hàng, Phó Tổng thống dự kiến kế nhiệm

Tổng thống Paraguay Santiago Peña tuyên bố từ chức vào ngày 5/11, giữa sức ép chính trị gia tăng sau cuộc khủng hoảng tại ngân hàng số Ueno. (Ảnh: AFP)

Trong thông điệp ghi hình phát sóng cùng ngày, Tổng thống Peña cho biết, quyết định này được đưa ra với mong muốn duy trì ổn định đất nước, bảo đảm hòa bình xã hội và bảo vệ các thể chế dân chủ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh phe đối lập thúc đẩy việc triệu tập phiên họp bất thường tại Quốc hội để khởi động thủ tục luận tội Tổng thống.

Bên cạnh đó, sức ép đối với nhà lãnh đạo Paraguay càng gia tăng sau khi một số thành viên trong đảng bảo thủ của ông rút lại sự ủng hộ.

Phó Tổng thống Pedro Alianza dự kiến sẽ kế nhiệm ông Santiago Peña.

Trước đó, các nghị sĩ cáo buộc Tổng thống Peña có xung đột lợi ích, sử dụng sai mục đích các quỹ hưu trí và che giấu những sai phạm liên quan đến sự sụp đổ của ngân hàng số Ueno.

Từ một doanh nghiệp công nghệ tài chính quy mô nhỏ, Ueno từng bước phát triển thành một ngân hàng tầm trung, quản lý gần 850 triệu USD tiền công trước khi rơi vào khủng hoảng.

Ngân hàng Trung ương Paraguay đã can thiệp vào hoạt động của Ueno sau khi xác định tổ chức này vi phạm các yêu cầu tối thiểu về khả năng thanh toán.

Hệ quả là khoảng 3 triệu khách hàng, tương đương gần một nửa dân số Paraguay (6,5 triệu người), không thể tiếp cận được tài khoản.

Trong tuyên bố từ chức, Tổng thống Peña bày tỏ mong muốn các khoản tiền gửi của khách hàng sớm được hoàn trả.

(theo Al Jazeera)