Tổng thống Paraguay tuyên bố từ chức giữa khủng hoảng ngân hàng Ueno

Trong thông báo quyết định từ chức đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Paraguay Santiago Pena cho biết sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân, góp phần duy trì ổn định đất nước và bảo vệ các thể chế dân chủ.

Ông cũng cam kết tham gia tiến trình luận tội tại Thượng viện để giải trình những vấn đề liên quan, đồng thời kêu gọi nhanh chóng giải quyết việc hoàn trả tiền cho khách hàng Ueno.

Cảnh sát đứng gác khi các khách hàng tập trung bên ngoài một chi nhánh của ngân hàng Ueno ở Nemby, Paraguay để tìm cách rút tiền. Ảnh: Reuters

Ngay sau tuyên bố này, Hạ viện Paraguay đã bỏ phiếu thông qua tiến trình luận tội ông Pena với 78 phiếu thuận.

Một số nghị sĩ thuộc đảng Colorado cầm quyền cũng tham gia ủng hộ quyết định trên, phản ánh sự suy giảm hậu thuẫn chính trị đối với tổng thống.

Tuy nhiên, Quốc hội không chấp thuận đơn từ chức của ông Pena. Thượng viện mở phiên xem xét luận tội, trong khi ông vẫn giữ chức vụ tổng thống.

Vụ việc bắt nguồn từ Ueno Bank, ngân hàng số có khoảng 3 triệu khách hàng, tương đương hơn 60% người trưởng thành tại Paraguay.

Ngày 2-11, Ngân hàng Trung ương Paraguay quyết định đưa Ueno vào quy trình xử lý sau khi phát hiện tỷ lệ khả năng thanh toán của ngân hàng xuống dưới 50% mức tối thiểu theo quy định pháp luật.

Việc can thiệp khiến các tài khoản bị đóng băng, khách hàng không thể sử dụng dịch vụ thanh toán và chuyển tiền.

Ngân hàng Ueno cũng quản lý khoảng 800-850 triệu USD tiền công, bao gồm các khoản liên quan quỹ hưu trí và y tế nhà nước, làm gia tăng lo ngại về khả năng bảo vệ tài sản công.

Ngân hàng Trung ương Paraguay cho biết sẽ triển khai cơ chế bảo đảm tiền gửi và chuyển tài khoản khách hàng sang các tổ chức tài chính khác.

Ngày 5-11, cơ quan này thông báo bắt đầu chi trả bảo đảm tiền gửi cho nhóm khách hàng đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Ông Pema bị chỉ trích do từng có quan hệ kinh doanh với Grupo Vázquez, tập đoàn sở hữu Ueno, trước khi bán cổ phần vào tháng 3-2025.

Các nghị sĩ đối lập cáo buộc chính phủ có xung đột lợi ích, quản lý thiếu minh bạch và không giám sát hiệu quả hoạt động ngân hàng.