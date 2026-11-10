Tổng thống Paraguay đề nghị tất cả bộ trưởng đệ đơn từ chức

Ông Pedro Alliana tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Paraguay tại Asuncion, ngày 6/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Pedro Alliana nhấn mạnh quyết định này không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan chính phủ.

Ông Alliana viết trên mạng xã hội X ngày 9/11: "Mục tiêu của tôi là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chính phủ và nâng cao hiệu quả điều hành, tập trung vào những ưu tiên của người dân Paraguay".

Thông tư do ông Barreto ký nêu rõ rằng biện pháp này nhằm phối hợp hoạt động của chính phủ một cách hiệu quả hơn trong giai đoạn mới, khi chính quyền của ông Alliana sẽ hoàn tất nhiệm kỳ theo hiến pháp cho đến tháng 8/2028.

Biện pháp này không áp dụng đối với các quan chức mà việc bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm họ phải tuân theo quy định pháp lý cụ thể, đòi hỏi sự phê chuẩn hoặc can thiệp từ cơ quan nhà nước khác, hoặc chỉ có thể bị bãi nhiệm trong những trường hợp được luật pháp quy định cụ thể.

Thông tư nhấn mạnh, yêu cầu này không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ của các quan chức. Bên cạnh đó, biện pháp cần thiết phải được thực hiện để bảo đảm hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra bình thường.

Ông Alliana đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 6/11, sau khi người tiền nhiệm Santiago Pena bị bãi nhiệm và bắt giữ do bê bối tài chính liên quan đến Ngân hàng Ueno. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại ngân hàng này đã khiến hàng triệu người gửi tiền, trong đó có cả những người hưởng lương hưu, tạm thời không thể tiếp cận được số tiền của họ.