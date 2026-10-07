Tổng thống Panama: 'Việt Nam sản xuất, Panama kết nối những gì thế giới cần'

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Chiều ngày 7/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI), Đại quán Panama tại Việt Nam và Phòng Thương mại, công nghiệp và nông nghiệp Panama phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Panama.

Sự kiện có sự tham dự đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, lãnh đạo các cơ quan Bộ ngành, xúc tiến, đặc biệt là sự tham dự của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và các Bộ trưởng các ngành của quốc gia Trung Mỹ này.

Tại diễn đàn, Tổng thống Panama José Raúl Mulino bày tỏ vui mừng khi có mặt tại diễn đàn và nhắc về khẩu hiệu “Kết nối thị trường và xây dựng các cơ hội”. Vị Tổng thống cho rằng, Việt Nam là quốc gia có câu chuyện phát triển rất ấn tượng tại châu Á, và là quốc gia xuất khẩu hàng hóa lớn và đa dạng, nơi xuất khẩu những sản phẩm mà cả thế giới tiêu thụ.

Trong khi đó, Panama với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực, sở hữu 23 hiệp định thương mại tự do với kênh đào Panama và khoảng 150 cảng biển (khối lượng vận hành lên tới 9 triệu TEU) đang trở thành một trong những điểm phân phối hàng hóa lớn của thế giới.

Thời gian tới, quốc gia này dự kiến sẽ bổ sung khối lượng vận hành cảng biển lên mức 11 triệu TEU và chi hơn 38,5 tỷ USD cho đầu tư phát triển tới năm 2029, riêng kênh đào Panama chiếm 8,5 tỷ USD.

“Đây không phải những bước đi nhỏ mà những bước đi vững chắc của chúng tôi. Panama đang bước vào chu kỳ đầu tư lớn nhất trong vòng một thế kỷ qua,” Tổng thống José Raúl Mulino khẳng định.

Panama còn là nơi kết nối với khu vực 600 triệu dân tại Mỹ Latin, sở hữu Khu Thương mại Tự do Colón - là khu thương mại tự do lớn thứ hai trên thế giới. Quốc gia này dự kiến thực hiện quá trình mở rộng và nâng cấp hiện đại hóa FTZ này với mức đầu tư khoảng 400 triệu USD.

Panama cũng đang thúc đẩy ưu đãi cho các doanh nghiệp quốc tế nhằm thu hút đầu tư. Với Cơ chế trụ sở công ty đa quốc gia (SEM), 192 công ty đa quốc gia đã đăng ký và hoạt động theo cơ chế SEM. Mô hình này cho đến nay vẫn còn nhiều dư địa cho các doanh nghiệp nước ngoài vào Panama.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Về phía Việt Nam, dưới góc độ tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI nhận định, Panama là quốc gia có vị trí chiến lược tại Trung Mỹ, là một trung tâm quan trọng về hàng hải, logistics và kết nối thương mại quốc tế.

Việt Nam lại có thế mạnh về sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp và công nghệ chế biến. Đồng thời có vị trí ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất và thương mại của khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Việt Nam còn sở hữu nền kinh tế năng động, độ mở cao và hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới nhờ thế mạnh về sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Với gần 860.000 doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chủ động mở rộng thị trường, tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư quốc tế.

“Đây là nền tảng để hai bên tăng cường kết nối kinh tế, không chỉ ở những lĩnh vực truyền thống như xuất khẩu hàng hóa, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như logistics cảng biển, nông nghiệp, viễn thông, điện máy, tài chính ngân hàng và các lĩnh vực có thế mạnh khác,” ông Nguyễn Quang Vinh nhận định.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Với những gì hai nền kinh tế đang có, Tổng thống Panama José Raúl Mulino đánh giá, Việt Nam và Panama là hai nền kinh tế bổ trợ lẫn nhau: “Chúng ta có sự bổ sung hoàn hảo. Việt Nam sản xuất và Panama kết nối những gì thế giới cần”.

Tổng thống José Raúl Mulino cho biết, Panama đang bắt đầu triển khai chiến lược bán dẫn và chip của mình và hướng tới mục tiêu thực hiện đóng gói chip. Dự kiến đầu năm 2027 đoàn đại biểu quốc gia sẽ có chuyến thăm tới châu Á và Việt Nam, nhằm tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này.

Với nông nghiệp, Việt Nam là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt trong sản xuất lúa gạo. Chính vì vậy, Tổng thống José Raúl Mulino bày tỏ, từ những kinh nghiệm của Việt Nam, hai nước có thể làm sâu sắc hơn vấn đề hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp hai bên trong thời gian tới.

Tại đây, vị Tổng thống cũng nói đến khả năng Vin Group, Vin Fast đặt cơ sở tại Colón - trung tâm phân phối khu vực đối với mảng xe điện và phụ tùng cho toàn bộ khu vực Mỹ Latin và Caribe.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino cho rằng, đây là thời điểm để hai bên hành động và Panama cam kết sẽ cùng hành động, đồng thời ông cũng gửi lời mời đến phía Việt Nam thăm Panama, tham quan kênh đào Panama, khu thương mại tự do.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân tham dự diễn đàn. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Góp phần đưa hàng Panama hiện diện trong ASEAN

Nhìn từ góc độ ngành tài chính, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho hay, Việt Nam và Panama có thể tập trung vào ba hướng hợp tác cụ thể.

Trước tiên là mở rộng thương mại. Việt Nam có lợi thế về sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, dệt may, da giày, nông thủy sản, hàng tiêu dùng. Panama có thế mạnh về logistics, dịch vụ hỗ trợ hàng hải, kinh doanh quốc tế, nông nghiệp thủy sản.

Người đứng đầu ngành tài chính cho rằng, mục tiêu hợp tác hai bên không chỉ là tăng kim ngạch mà hướng tới cơ hội thương mại đa dạng hơn, cân bằng hơn và có giá trị cao hơn, để ngày càng nhiều sản phẩm Panama có mặt tại Việt Nam và ASEAN, cũng như hàng Việt Nam có mặt tại Panama và khu vực Mỹ Latin, Caribe.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đề xuất ba hướng hợp tác. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Thứ hai, dù hai nước có khoảng cách địa lý xa nhưng nếu tận dụng tốt các lợi thế, khoảng cách đó sẽ chuyển thành cơ hội. Panama sở hữu hệ sinh thái cảng biển, logistics và thương mại quốc tế có tầm vóc toàn cầu, Việt Nam là trung tâm khu vực kinh tế tăng trưởng nhất thế giới, có hệ thống cảng biển phát triển nhanh và năng lực sản xuất, xuất khẩu lớn.

Các doanh nghiệp có thể coi Panama như một cầu nối logistics để phân phối, mở rộng sự hiện diện tại khu vực Mỹ Latin và Caribe. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Panama không chỉ coi Việt Nam là thị trường tiềm năng với quy mô tiêu dùng 100 triệu dân mà còn là địa bàn sản xuất kinh doanh, kết nối cung ứng trong ASEAN, qua đó mở rộng thị trường lớn hơn trên cơ sở đáp ứng quy tắc xuất xứ.

Thứ ba là thúc đẩy đầu tư song phương, mở ra hợp tác mới. Ông Tuấn cho rằng, hai bên có thể nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực Panama có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như logistics, cảng biển, tài chính, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng, dịch vụ.

Bên cạnh lĩnh vực truyền thống, hai bên cần hướng tới động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử, logistics thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, hóa chất...

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: "Hợp tác Việt Nam - Panama giai đoạn mới cần đi tới cùng, cùng nhau phát triển thị trường, cùng đổi mới sáng tạo và cùng tạo ra giá trị mới".

Lễ trao biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Phòng thương mại, công nghiệp, nông nghiệp Panama. Ảnh: Lê Hồng Nhung – Mekong ASEAN

Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Panama đạt khoảng 478 triệu USD, tăng 19,2% so với năm 2024. Tính đến ngày 31/5/2026, Panama có 14 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 52,4 triệu USD, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và vận tải, kho bãi.