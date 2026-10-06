Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino đánh hồi trống tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Hướng dẫn viên giới thiệu Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Hướng dẫn viên giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về bia tiến sĩ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm khu thờ Chu Văn An tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân viết lưu bút tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc