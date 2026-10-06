Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sáng 6/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đã tới tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một trong những biểu tượng văn hóa, giáo dục tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là khu di tích lịch sử mang ý nghĩa biểu trưng cho tiến trình phát triển văn hóa của Việt Nam. Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 dưới thời Vua Lý Thánh Tông (1054-1072). Năm 1076, Vua Lý Nhân Tông cho xây nhà Quốc Tử Giám kề sau Văn Miếu.

Trong hành trình, Tổng thống Panama và Phu nhân tham quan Vườn bia Tiến sĩ - nơi lưu giữ 82 bia đá ghi danh những người đỗ các khoa thi Tiến sĩ dưới thời Lê và Mạc. Các bia được đặt trên lưng rùa đá, ghi lại thông tin về khoa thi, những người đỗ đạt và lịch sử khoa cử. Hệ thống bia Tiến sĩ là nguồn tư liệu quý giá về nền giáo dục, khoa cử và truyền thống trọng dụng nhân tài của Việt Nam.

Tại Khuê Văn Các, Tổng thống Panama và Phu nhân được giới thiệu về công trình xây dựng năm 1805 dưới triều Nguyễn. Với kiến trúc gồm gác gỗ đặt trên bốn trụ gạch, Khuê Văn Các trở thành một biểu tượng quen thuộc của Hà Nội và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tổng thống José Raúl Mulino tham quan bức tranh Vinh quy bái tổ, tác phẩm tái hiện nghi lễ những người đỗ đạt trở về quê hương báo tin và bái yết tổ tiên sau khi thành danh.

Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân ghi lưu bút tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ghi lại dấu ấn trong chuyến thăm di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân nhận quà lưu niệm trong chuyến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Panama. Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước sau gần 15 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống Panama Ricardo Martinelli, đồng thời diễn ra ngay sau mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975-2025).