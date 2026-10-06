Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sáng 6/10, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của Tổng thống Mulino và Phu nhân trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5-8/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sải bước trong Khu Nhập Đạo, một trong các khu thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đón Tổng thống và Phu nhân có ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong không gian xanh mát của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về lịch sử, kiến trúc và những giá trị văn hóa của khu di tích.

Tổng thống và Phu nhân lần lượt tham quan Đại Trung Môn, Khuê Văn Các, điện Đại Thành và khu vực 82 bia tiến sĩ. Đây là quần thể di tích gắn với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng cách đây gần 1.000 năm, đồng thời phản ánh truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài của dân tộc Việt Nam.

Tổng thống Panama và Phu nhân dừng chân ở Khuê Văn Các - biểu tượng của tinh thần hiếu học đất Việt, cũng là hình ảnh trên biểu trưng của Hà Nội.

Tổng thống Panama cùng Phu nhân nghe giới thiệu về hàng bia tiến sĩ, nơi lưu giữ 82 bia đá được dựng dưới các triều đại phong kiến Việt Nam. Năm 2011, bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được UNESCO ghi danh vào Chương trình Ký ức Thế giới, góp phần khẳng định giá trị của di sản tư liệu này.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám vốn là một địa danh di sản văn hóa, lịch sử tiêu biểu hàng đầu của Việt Nam, thường xuyên được lựa chọn trong lịch trình đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và phu nhân khi đến thăm thủ đô. Việc ghé thăm di tích này nằm trong chuỗi các hoạt động ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tìm hiểu về truyền thống hiếu học, lịch sử nghìn năm văn hiến của Việt Nam.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thực hiện nghi lễ đánh Trống Sấm và viết lưu bút tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tổng thống José Raúl Mulino tham quan bức tranh Vinh quy bái tổ, tác phẩm tái hiện nghi lễ những người đỗ đạt trở về quê hương báo tin và bái yết tổ tiên sau khi thành danh.

Chuyến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang đến cho Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thêm góc nhìn về bề dày lịch sử, văn hóa của Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.