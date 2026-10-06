Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân Maricel Cohen De Mulino đến Hà Nội chiều ngày 5/10, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Panama. Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước sau gần 15 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống Panama Ricardo Martinelli, diễn ra ngay sau mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975 - 2025).

Chuyến công du lần này của Tổng thống José Raúl Mulino cùng Phu nhân tới Việt Nam cũng cho thấy Panama ngày càng coi trọng Việt Nam - đối tác chủ chốt của Panama tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, đầu tư logistics và giao lưu nhân dân. Quan trọng hơn, chuyến thăm truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết và năng động hơn trong những năm tới.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, khoảng cách địa lý không ngăn trở hai nước duy trì quan hệ hữu nghị tốt đẹp, từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Lắng nghe giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Tổng thống Panama và Phu nhân hiểu thêm về việc học tập và giảng dạy tại nơi có vai trò là “cái nôi đào tạo nhân tài” cho đất Việt thời xưa.

Khuê Văn Các là một trong những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của Hà Nội. Từ năm 1997 đến nay, Khuê Văn Các được UBND TP Hà Nội chọn làm biểu tượng chính thức của Thủ đô.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân tham quan vườn bia Tiến sĩ, nghe giới thiệu về 82 bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino thực hiện nghi lễ đánh trống Sấm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tổng thống José Raúl Mulino cùng Phu nhân ghi sổ lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.